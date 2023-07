„Eine Frage des Politikstils“: Kasseler Verkehrsplaner über die Chancen für eine Verkehrswende

Interview

+ © Christina Hein Wo der ÖPNV funktioniert und Bedingungen für Radfahrer ideal sind, stehen die Chancen gut, dass Menschen aufs eigene Auto verzichten und Carsharing machen. Unser Foto wurde in der Goethestraße aufgenommen. © Christina Hein

Wie kann die notwendige Verkehrswende gelingen? Wir befragten dazu den selbstständigen Kasseler Verkehrsplaner Andreas Schmitz.

Die Aufregung und die Diskussionen über die Fahrradbügel in vielen Stadtteilen reißen nicht ab. Haben Sie das erwartet?

Ja, eigentlich schon. Als ich gesehen habe, wie die Bügel aufgestellt wurden, war klar, dass das Ärger gibt. Ich habe in der ganzen Diskussion niemanden erlebt, der grundsätzlich gegen Fahrradbügel ist. Entscheidend ist doch, wie das Ganze umgesetzt wird.

Nämlich?

Zum Teil als Großparkanlagen, die in diesen Dimensionen nicht gebraucht werden. Fahrradfahrer sind noch fauler als Autofahrer. Sie wollen vom Fahrradabstellplatz zum Ziel nicht gerne weit gehen.

Wie geht es besser?

Es ist besser, mehr dezentrale kleinere Anlage zu bauen. Nur an Orten mit viel Zielverkehr sind mehrere oder größere Fahrradabstellanlagen sinnvoll. Aber genau da fehlen sie häufig, etwa am Aue-stadion. Das führt zu Verärgerungen.

Wie sehen Sie die neuerdings versprochene Evaluierung der Abstellorte für Fahrräder?

Die Verwaltung ist nachdenklicher geworden und bereit nachzubessern. Die Kommunikation im Vorfeld war allerdings katastrophal. Man kann nicht einen Stadtverordnetenbeschluss, der vier Jahre zurückliegt, unangekündigt umsetzen – praktisch über Nacht. Es besteht sicherlich ein großer Handlungsdruck in der Verwaltung, etwas umzusetzen. Aber oft geht die Umsetzung schneller, wenn man sich Zeit für Vermittlung und Diskussion nimmt.

Wie kann Verkehrsraum gerecht aufgeteilt werden? Auch vor dem Hintergrund, dass Auto-, Radfahrer und Fußgänger häufig ein und dieselbe Person sind?

Es geht nicht alles gleichzeitig und am selben Ort. Man muss die Stadt räumlich differenziert betrachten und angehen. In den Stadtteilen mit aufgelockerter Bebauung wie Waldau und Harleshausen sind andere Strategien und Maßnahmen gefragt als beispielsweise im dicht besiedelten Vorderen Westen mit seiner gründerzeitlichen Bebauung. Dort ist der Anteil an Fußwegen naturgemäß größer.

Aber das Wichtigste: Die Bürger müssen mit einbezogen werden. Wird etwas kontrovers diskutiert, muss man um Akzeptanz werben. Maßnahmen auf der Metaebene Klimaschutz haben eine hohe Zustimmung, aber wenn es um den Parkplatz vor der eigenen Haustür geht, sieht es oft anders aus. Deshalb: Immer und immer wieder das Gespräch suchen. Das ist eine Frage des Politikstils.

Gibt es da positive Erfahrungen?

Die Realisierung der Promenade in der Goethestraße oder auch der Umbau der Friedrich-Ebert-Straße sind sicherlich gute Beispiele, auch was die Kommunikation im Vorfeld betraf. Da hat es seit 2008 immer wieder Diskussionen und Stadtteilkonferenzen gegeben. Die waren durchaus kontrovers.

Und doch muss man immer nachdenklich und selbstkritisch bleiben. Die Rahmenbedingungen und vor allem die Anforderungen verändern sich ständig. Heute würde man vielleicht weniger versiegeln. Die Betonplatten der Promenade heizen sich im Sommer doch stark auf und statt einer Reihe Parkplätze hätte man lieber einen ordentlichen Radweg anlegen sollen.

Ist der böse Bube in der Stadt der Autofahrer?

Tatsache ist: Im Durchschnitt fahren Pkw nur 46 Minuten am Tag, benötigen also zu über 96 Prozent des Tages einen Parkplatz. Das ist ineffizient und ein riesiger Platzbedarf. Sie stehen rum und nehmen anderen Bürgern und anderen Nutzungen den Platz weg. In Kassel wie anderswo.

Eine Lösung des Problems ergibt sich logisch und sie lautet: Carsharing. Ich habe seit 2002 kein Auto mehr und nutze ÖPNV und Carsharing, wenn ich nicht zu Fuß unterwegs bin. Ich kenne die Angst, ohne Auto nicht mehr mobil zu sein. Sie ist unberechtigt. Im Gegenteil: Man befreit sich ohne Auto von vielen Verpflichtungen und Druck, das beginnt beim Parkplatzsuchen und endet beim Reifenwechsel.

Ich weiß, dass die Schwellenängste groß sind und die Nutzerfreundlichkeit tatsächlich sehr variiert. Aber da sind politische Entscheidungen gefragt. Eine Stadt muss sich um die Mobilität ihrer Bürger kümmern.

Stichwort Mobilitätsmanagement...

Da hat Kassel einen enormen Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Städten.

Etwa?

Kiel, Münster oder Freiburg.

Vor einiger Zeit ist ein Mobilitätskonzept für den Vorderen Westen präsentiert worden. Wie bewerten Sie es?

Als nicht wirklich brauchbar. Es stehen viele Banalitäten drin, nichts Neues und Innovatives. Es hätte modellhaft sein können und sollen für den Verkehr der Zukunft in Kassel. Diese verpasste Chance ist sehr bedauerlich.

Was sollte man da in den Blick nehmen?

Wie schon gesagt: Verkehrskonzepte dürfen nicht am grünen Tisch entschieden werden, sie müssen mit allen diskutiert werden, Lösungen müssen gemeinsam gefunden werden. Es ist richtig, den Radverkehr deutlich zu fördern, dies darf allerdings nicht auf Kosten des Fußverkehrs gehen. Das trägt nicht zur Reduzierung des Autoverkehrs bei.

Welche Rolle spielt das Zu-Fuß-Gehen?

Es ist und bleibt die Basismobilität. Fast ein Drittel aller Wege wird ausschließlich zu Fuß zurückgelegt. Auch annähernd alle Fahrgäste des ÖPNV kommen zu Fuß zur Haltestelle. Urbane Qualität ist nur als Fußgänger wahrnehmbar. Die Rückgewinnung und die Qualität von öffentlichem Raum werden immer wichtiger – auch als Teil der Verkehrswende.

Was heißt das?

Ein Grundprinzip von Stadt ist die Abfolge von Wegen und Plätzen. Leider haben sich die historisch angelegten Plätze zu Verkehrswüsten ohne Aufenthaltsqualität entwickelt. Hier muss eine Rückgewinnung erfolgen. Ein positives Beispiel ist der Rudolphsplatz im Vorderen Westen. Die Qualität, die das Zu-Fuß-Gehen darstellt, hat auch etwas mit Heimatgefühl und Wohlfühlen in der eigenen Stadt zu tun. Da sollte es beispielsweise auch nicht an Bänken fehlen, wo sich Menschen hinsetzen und verschnaufen können.

Wie kann die Verkehrswende in Kassel denn gelingen?

Mit der Klimaschutzstrategie und den daraus abgeleiteten Maßnahmen liegt ein gutes Handwerkszeug vor, obwohl das Thema Fußverkehr auch hier etwas unterbelichtet ist. Gespannt bin ich auf das Fußverkehrskonzept, das die Verwaltung zurzeit erarbeitet. Hier müssten viele Maßnahmen, die die Stadt in den letzten Jahren umgesetzt hat, als Problem bezeichnet werden.

Was zum Beispiel?

Die vielfache Freigabe von Gehwegen für den Radverkehr, was dann auch oft zu illegalem Befahren führt. Oder die Promenade in der Goethestraße, die als Fußgängerzone für den Radverkehr freigeben wurde. Durch die dort verlegten Piktogrammsteine meinen viele, das wäre ein Radweg und verhalten sich entsprechend rücksichtlos.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich etwas zum Positiven ändert?

Es liegt noch ein langer Prozess vor uns. Andere Städte haben vor Jahrzehnten damit angefangen und sind entsprechend weiter. Wobei gesagt werden muss: In den 90er-Jahren hatten wir in Kassel einen Generalverkehrsplan mit sehr guten Ansätzen. Durch die unsägliche Lollie-Diskussion beziehungsweise den massiven Protest ist die verkehrspolitische Diskussion gekippt und wenig umgesetzt worden.

Ein Ziel der Lollies war ja, Tempo 30 in den Wohngebieten vorzubereiten. Es war ein Versuch, den Verkehr anders zu organisieren und zu beruhigen. Doch es wurde versäumt, die Bürger mitzunehmen. Andererseits ist aber auch der ÖPNV deutlich ausgebaut worden mit Straßenbahnlinien ins Umland und der Regiotram, die die Region mit Kassel verbindet.

Das war europaweit beispielhaft. Die Transformation des Verkehrs ist ein langer und steiniger Prozess, der in einer Demokratie immer wieder politische Mehrheiten braucht.