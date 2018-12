Kasseler Wassergebühr ist rechtswidrig: Stadt droht Millionenrückzahlung

Die Wassergebührenbescheide der Stadt Kassel sind rechtswidrig. Damit droht Kasselwasser nun eine Millionenrückzahlung an seine Kunden.

Entschieden hat dies am Dienstag der Verwaltungsgerichtshof (VGH) und bestätigte damit eine Entscheidung der Vorinstanz. Als unzulässig erachteten es die Richter, dass der städtische Eigenbetrieb Kasselwasser eine 19-prozentige Konzessionsabgabe in seine Gebühr einkalkuliert. Nun droht der Stadt eine millionenschwere Rückzahlung an die etwa 70.000 Kunden, die Kasselwasser in Kassel und Vellmar versorgt.

Auslöser für die Gerichtsentscheidung, gegen die keine Revision zugelassen wurde, war die Klage des fraktionslosen Stadtverordneten Dr. Bernd Hoppe. Dieser hatte 2012 Widerspruch gegen seinen Wassergebührenbescheid erhoben, nachdem die Wasserversorgung von den Städtischen Werke in die Hände des Eigenbetriebs übertragen wurde. Die Stadt hatte dies damals getan, um sich der Preiskontrolle durch die Landeskartellbehörde zu entziehen. Die Kartellwächter, die auf Preissenkungen gedrängt hatten, sind für Eigenbetriebe nicht zuständig.

Trotz der Rekommunalisierung wurde den Haushalten weiter die Konzessionsabgabe berechnet. Dies ist aus Sicht des VGH unzulässig und führe zu „überhöhten Gebührensätzen“.

Die Kunden von Kasselwasser zahlen zwei Euro pro Kubikmeter (netto). Darin sind 38 Cent Konzessionsabgabe enthalten. Ein Zwei-Personenhaushalt mit 100 Kubikmeter Wasserverbrauch hat also jährlich 38 Euro zu viel bezahlt. Dies macht in den sechseinhalb Jahren seit der Rekommunalisierung 250 Euro. Alle Haushalte zusammen zahlen jährlich vier Millionen Euro Konzessionsabgabe.

Rechtsanspruch auf Rückzahlung bei Widerspruch

Einen Rechtsanspruch auf Rückzahlung haben nur jene, die Widerspruch gegen die Gebühren erhoben hatten. Politisch dürfte dies kaum haltbar sein. Die Stadt will die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und sich dann äußern.

Hintergrund: Das ist eine Konzessionsabgabe

Eine Konzessionsabgabe zahlen Firmen für das Recht, Versorgungsleitungen durch öffentliche Straßen zu verlegen und Wasser, Strom und Gas durch Gemeindegebiet leiten zu dürfen. In solchen Fällen darf die Firma diese Abgabe in ihre Preise einrechnen.

Kasselwasser ist aber ein städtischer Eigenbetrieb. Dieser muss für die Nutzung des Leitungsnetzes keine Abgabe zahlen – da der Betrieb wie auch die Straßen ohnehin der Kommune gehören. Die Stadt hatte ihr Vorgehen damit begründet, dass Kasselwasser die Konzessionsabgabe nicht direkt an die Stadt zahle.

Stattdessen werde das Geld zunächst an die Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) weitergegeben, die mit der technischen Abwicklung der Wasserversorgung beauftragt sei. Die NSG zahle dann als selbstständiges Unternehmen das Geld an die Stadt.

Von Bastian Ludwig