Ihre Mutter starb an der Krankheit: Kasselerin organisiert Spendenlauf für Leukämiekranke

„Kassel: gemeinsam gegen Krebs“

+ © Christina Schröder Laufen gegen Krebs: Maria Scheider aus Kassel sammelt bei der Sportveranstaltung „Kassel: gemeinsam gegen Krebs“ Spenden für eine Leukämie-Stiftung. © Christina Schröder

Die Kasselerin Maria Scheider, deren Mutter den Kampf gegen die Krankheit verloren hat, will Leukämiekranken helfen. Dafür organisiert sie einen Spendenlauf am Bugasee in Kassel.