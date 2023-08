Studentin aus Kassel singt mit Apache 207 vor 16.000 Besuchern

Von: Kathrin Meyer

Die Studentin Sarah Lilia Benadda (28) aus Kassel singt bei einem Konzert zusammen mit dem Rapper Apache den Hit „Komet“ – Bewerbung mit Gesangsprobe.

Kassel/Würzburg – Eine Freundin schrieb ihr vor einem Jahr: „Heute Theaterstübchen, morgen MTV“. Sarah Lilia Benadda antwortete: „Nächstes Jahr dann mit Apache chillen.“ Was eigentlich ein Scherz sein sollte, ist jetzt wahr geworden. Die 28-jährige Studentin aus Kassel durfte zusammen mit dem Rapper bei dessen Konzert in Würzburg das Lied „Komet“ singen.

In der Originalversion singt Apache 207 den Song mit Musiker Udo Lindenberg. Bei seiner aktuellen Open-Air-Tour holt er jetzt jeweils einen Fan auf die Bühne, der mit ihm zusammen das Lied singen darf. Dafür musste man sich über die Homepage des Rappers bewerben.

Kasselerin in Würzburg vor der Residenz beim Apache-Konzert auf der Bühne

„Eigentlich war die Bewerbung eine sehr spontane Aktion“, erzählt Sarah Lilia Benadda. Mit ihren Freundinnen, die große Fans sind, wollte sie schon im vergangenen Jahr auf das Konzert von Apache 207. Aber die Tickets waren ausverkauft. Seitdem stand fest, sollte der Rapper wieder auf Tour gehen, ist die Kasseler Clique dabei. „Ich höre die Lieder schon gern“, sagt Benadda. „Aber ich bin jetzt kein Fan, der auf jedes Konzert gehen muss.“ Apache habe es aber geschafft, sie mit seinen Texten abzuholen. Seine Lieder enthalten ihrer Ansicht nach viele kluge Sätze.

Fans konnten sich für den Auftritt bewerben: Sarah Lilia Benadda sang beim Konzert in Würzburg mit Apache den Song „Komet“. © Sinem Gönül/privat

Kasseler Musikstudentin singt mit Apache: Bewerbung mit Gesangsprobe

Um sich für den Auftritt mit Apache zu bewerben, musste man sich in einem Video kurz vorstellen und dann maximal drei Minuten eine Gesangsprobe abgegeben. Ein bisschen Erfahrung hat Sarah Lilia Benadda. Mit dem aus Japan stammenden Gitarristen Ryosuke Hara steht sie als Duo „Rio x Lilia“ auf der Bühne. Aber vor 16.000 Besuchern auf dem Residenzplatz in Würzburg aufzutreten, sei dann nochmal „eine ganz andere Nummer gewesen“.

Duo „Rio x Lilia“ Mit dem aus Japan stammenden Gitarristen Ryosuke Hara (Ria) steht Sarah Lilia Benadda seit drei Jahren als Duo „Rio x Lilia“ in und um Kassel immer mal wieder auf der Bühne. Auch auf privaten Feiern und Hochzeiten spielen die Kasseler. Sie hatten schon Auftritte im Theaterstübchen, beim Quatierfest und im Schlachthof, auch bei der Museumsnacht werden sie dabei sein. Auch in Haras Heimat Japan hat das Duo schon ein Konzert gespielt.

Bis eine Woche vor dem Konzert konnte man sich für den besonderen Auftritt bewerben. „Ich wusste, dass ich relativ kurzfristig, also am 8. oder 9. August, Bescheid bekommen würde, ob ich unter einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt bin“, sagt Sarah Lilia Benadda. Am Dienstag vergangener Woche wartete die Kasselerin dann vergeblich. Auch am Mittwoch meldete sich lange niemand, bis dann am Abend gegen 19 Uhr überraschend die Mail mit der Bestätigung für den besonderen Auftritt kam.

Studiert an der Uni Kassel: Musikerin Sarah Lilia Benadda. © Kathrin Meyer

Das Lied „Komet“ kannte Sarah Lilia Benadda, die derzeit Lehramt an der Universität Kassel studiert, zu diesem Zeitpunkt aber schon auswendig. „Ich hab im vergangenen Jahr einen Lehrauftrag an einer Kasseler Grundschule gehabt, dort habe ich das Lied mit den Kindern im Unterricht gesungen. Auch meine Mutter konnte das Lied schon mitsingen, weil sie es sich immer anhören musste.“

Musikstudentin aus Kassel singt mit Apache: Teil der Show des Rappers

Für die Studentin stand aber mit der Zusage fest, dass sie nicht nur ein Fan auf der Bühne sein will, sondern auch Teil der Show des Rappers werden möchte. „Ich wusste, so eine besondere Chance bekomme ich nur einmal, die muss ich nutzen.“ Mit ihren Freunden hatte sich Benadda daher Gedanken über ihr Outfit und die Performance gemacht.

Am Tag selbst seien sie und ihre Freundinnen dann erst kurz vor dem Soundcheck in Würzburg angekommen. „Wir haben uns gemeinsam im Auto warm gesungen.“ Vorher verraten, dass sie dort auf der Bühne stehen wird, durfte die 28-Jährige nur sehr wenigen. „Meine Schwester, die ganz großer Apache-Fan ist, und meine Cousine haben dann noch ganz kurzfristig überteuerte Tickets im Internet gekauft, um dabei sein zu können.“

Der Ablauf von Konzert und Soundcheck sei eng durchgetaktet gewesen. Den Großteil des Konzerts konnte Benadda noch im Publikum genießen, bevor sie sich dann für ihren Auftritt bereithalten musste.

Ihr Song „Komet“ ist einer von Deutschlands langlebigsten Nummer-eins-Hits überhaupt: Deutsch-Rapper Apache 207 (links) und Udo Lindenberg. © Tine Acke//dpa/Bildfunk

Musik gehört für Sarah Lilia Benadda zu ihrem Leben, seit sie denken kann. „Ich hab algerische Wurzeln, und dort ist Musik und Gesang einfach nochmal viel präsenter“, sagt sie. Auch ihre Eltern spielen Gitarre und singen, aber mehr zum Spaß. Die 28-Jährige ist in Fuldatal und dann im angrenzenden Stadtteil Fasanenhof aufgewachsen. Bis zur zehnten Klasse hat sie die Gesamtschule in Fuldatal besucht und dann ihr Abitur an der Jacob-Grimm-Schule in Kassel gemacht. An der Gesamtschule sang sie im Chor, spielte in einer Band, und an der Jacob-Grimm-Schule war sie dann Teil der Big Band. „Dort habe ich viel gelernt, aber Gesangsunterricht hatte ich tatsächlich nie.“

Kasseler Musikstudentin singt mit Apache: Respekt vor dem Auftritt

Sie habe Respekt gehabt vor dem Auftritt mit Apache, aber gewusst, dass sie diese Chance nur einmal bekomme und sie nutzen muss. „Meine Freunde haben vor dem Soundcheck gesagt: Wir kennen dich und wissen, du schaffst das“, erinnert sich Benadda. „Hinter der Bühne habe ich dann tief eingeatmet und versucht, die Nervosität im wahrsten Sinne des Wortes herunterzuschlucken und den Auftritt dann einfach nur genossen.“ Apache habe ihr gesagt, dass sie eine schöne Stimme habe und dass ihr Auftritt gut gewesen sei.

Ob sie irgendwann mal vorstellen könnte, hauptberuflich auf der Bühne zu stehen, will Sarah Lilia Benadda offenlassen. Erstmal will die 28-Jährige ihr Studium beenden. Im neuen Schuljahr unterrichtet sie dann an ihrer früheren Schule, der Gesamtschule Fuldatal. „Der Auftritt war schon ein ziemlicher Adrenalinkick“, sagt sie rückblickend.

Erst nach dem ersten Lied sei sie entspannt, so die Erfahrungen ihrer bisherigen Auftritte. „Aber in Würzburg hatte ich ja leider nur das eine Lied. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass ich viel zu früh von der Bühne wieder heruntermusste.“ Ein Video von dem Auftritt mit Apache gibt es auf Sarah Lilia Benaddas Instagram-Account @lilcloudiii. (Kathrin Meyer)