„Welche ist eure Lieblingskneipe in Kassel?“ Facebook-User antworten, Google bestätigt

Die HNA fragt auf Facebook nach den Lieblingslokalen der Facebook-Community. Hier sind drei der bisher oft genannten Gasthäuser.

Kassel - Wer nach einem Ausgehtipp in Kassel sucht und Fan von urigen Kneipen ist, der wird in der Facebook-Community der HNA fündig. Hier wurde nämlich nach der Lieblingskneipe der User gefragt und am meisten Nennungen erhielt die Backstube, gefolgt von der Zapfsäule und Joe’s Garage. Letztere bitte nicht verwechseln mit dem auch genannten Jos Bierhaus.

Aber der Schein trügt ein wenig, schließlich haben einige User auch einfach nur erwähnte Lokalnamen gelikt. Nennungen oder einen Daumen nach oben bekam auch das Stockholm, der Düsseldorfer Hof oder das Clubhaus Spielverein 06, um nur ein paar zu nennen. Hier eine Vorstellung von drei der sehr oft genannten Lieblingsschänken.

Ausgelassene Stimmung beim traditionellen Mai-Grillen vor Joe's Garage in Kassel. Das Lokal bietet Kneipe und Café in einem und wurde bei Facebook sehr oft als Lieblingskneipe genannt.

Lieblingskneipe Backstube: eine „grüne Oase“ mitten in Kassel

Den „schönsten Biergarten“ in Kassel-Wehlheiden will - zumindest laut eigenen Angaben auf der eigenen Internetseite - die Backstube haben. Eine „grüne Oase im Herzen Kassels“ soll ihr Biergarten sein. Bestätigung gibt’s da von Facebook-Userin Bärbel: „Im Sommer bester Biergarten!“

Schnell wird aber klar - schaut man rüber zu den Google-Rezensionen, wo das Gasthaus 4,5 Sterne hat - an dem schönen Biergarten ist wohl etwas dran. „Perfekt“ für einen lauschigen Abend heißt es da bei Google. „Schöner Biergarten in ruhiger Umgebung, teils unter schattigen Bäumen, teils überdacht, teils unter großen Sonnenschirmen. Das Bier schmeckt sehr gut, die Bedienung ist nett“, sagt ein zufriedener Rezensent über die Backstube in der Kochstraße in Wehlheiden.

Die Backstube ist, laut Angaben der Betreiber, nicht nur „urig, familiär, gut“, sondern auch ein Ort für jedes Alter: „Alt und Jung treffen hier immer wieder aufeinander und machen den Charme unseres Wirtshauses aus.“ Die Facebook-User würden diese Einschätzung wohl unterschreiben, auch unter ihnen findet sich ein breites Altersspektrum.

Beliebte Kneipe: Zapfsäule in Kassel mit einer sehr geschätzten Wirtin

Auffällig bei den Meinungen über die Zapfsäule, die oft genannt und gelikt wurde, war das hohe Lob gegenüber ihrer Wirtin. „Beste Kneipe, da sind alle wie eine große Familie und die Wirtin hat ein großes Herz“, kommentiert etwa Userin Yvonne und bekommt da etliche Likes für ihre Meinung.

Das Lob an die Wirtin auf Facebook teilt auch die Google-Community. „Gemütlich“, finden die Zapfsäule auch bemerkenswert viele Rezensenten. Das Gasthaus bringt es hier auf satte 4,4 Sterne. Immer wieder empfehlen Menschen das Lokal als Ort zum „feiern, darten oder knobeln“. Eine Bewertung von nur einem Stern kommt von Rezensent Heinz, der allerdings schreibt: „Nie dort gewesen!“ Vielleicht also mal Zeit für ihn, die Zapfsäule in der Windhukstraße zu besuchen?

HNA fragt, Facebook antwortet: Was die beliebteste Kneipe in Kassel ist, sieht sicherlich jeder Mensch anders. Auf Facebook gab es zumindest Indizien, welche sich großer Beliebtheit erfreuen.

Ambiente im US-Style in Joe‘s Garage in Kassel kommt bei Facebook-Umfrage gut an

Wer Joe‘s Garage im Graben in Kassel betritt, erlebt den Charme von US-amerikanischen Bars. Das fängt beim rot-weiß-blauen Logo an, zieht sich über das Innendesign bis hin zur Rockmusik. Das selbsternannte „Rock Café“ hat nicht nur Bier zu bieten, sondern ist tagsüber ein Café und verwandele sich „abends vor allem zum Wochenende zum Szene-Party-Laden“.

Das kommt gut an, werten Facebook-User mit etlichen Namensnennungen zugehörigen Likes für das vielseitige Lokal. Google stimmt überein, wertet mit 4,4 Sternen. „Tolle Sportbar! War zum Fußball schauen dort perfekt und später Party ohne Ende“, bewertet ein User, andere loben auch die „coolen“ Wirte.

Viele Lieblingskneipen für verschiedene Geschmäcker in Kassel

Doch die Wahl der besten Kneipe war für viele auch diejenigen, die es schon gar nicht mehr gibt. So wurde etwa auf Facebook auch der Pflaumenbaum genannt, ein Gasthaus, das schon seit vielen Jahren geschlossen ist. Das gab einige zustimmende Kommentare. User Max schreibt etwa „Oooh, ein Nostalgiker“ und bekommt von User Sven die Antwort: „Nicht der Einzige!“ Tatsächlich existiert sogar ein Fanclub des Pflaumenbaums auf Facebook.

Natürlich gibt es auch die Anti-Kneipen-Fraktion und die wird von Facebook-User Yvonne vertreten, denn die beste Kneipe sei keine Kneipe: „Die besten Partys finden privat und spontan statt.“ (Emanuel Zylla)

