Kassels ehemaliger KVG-Vorstand ist nun Stratege für Wärmeplanung

Von: Andreas Hermann

Teilen

Erarbeitet Strategien zur Wärmeplanung für Kommunen und Unternehmen: Der Diplom-Ökonom und ehemalige KVG-Vorstand Thorsten Ebert ist als selbstständiger Berater und in zwei Uni-Ausgründungen tätig. © Andreas Hermann

Thorsten Ebert erstellt bundesweit Konzepte für Kommunen und Firmen

Kassel – Die Energiewende und die Verkehrswende treiben Thorsten Ebert weiter an. Auch beruflich. Dass es für einen Rauswurf nach über 25 Jahren im Unternehmen einen guten Zeitpunkt geben könnte, ist schwer vorstellbar. Und doch ist der Kasseler bestes Beispiel dafür, dass sich ein unfreiwilliges Ausscheiden für eine Veränderung nutzen lässt, die man sonst nie gewagt hätte.

Überraschend ist Ebert vor zweieinhalb Jahren seinen Job losgeworden: Noch am 16. April 2018 teilt die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) mit, der Aufsichtsrat habe beschlossen, seinen Vertrag als Vorstand bis 31. Januar 2024 (!) zu verlängern. Nur eineinhalb Jahre später, am 19. November 2020, erklärt die KVG, Ebert werde das Unternehmen zum 1. Januar 2021 verlassen. Gründe dafür werden nicht genannt.

Nun sitzt der 58-Jährige mit Apfelschorle in einem Café an der Wilhelmshöher Allee. Was damals war, darüber möchte er nicht reden. Sonst aber macht er einen offenen und alles andere als betrübten Eindruck. „Mir geht es sehr gut“, sagt Ebert. Bei Themen rund um Energie, Verkehr und Klima sprudelt es nur so aus ihm heraus.

Nach seinem Ausscheiden besinnt sich der in der Branche gut vernetzte Ebert seiner Kontakte, führt auch Gespräche wegen ähnlicher Posten in ähnlichen Unternehmen. Dann aber schlägt er einen anderen Weg ein. 2016, also noch als Vorstand von KVG und Städtischen Werken, hat Ebert die Qoncept Energy GmbH, eine Ausgründung der Universität Kassel, mit ins Leben gerufen. Mitte 2021 beschließt er, in das operative Geschäft der Gesellschaft einzusteigen. Seine Uni-Partner: Prof. Dr. Klaus Vajen, Leiter des Fachgebiets Solar- und Anlagentechnik, sowie Dr.-Ing. Janybek Orozaliev, Leiter Thermische Komponenten und Systeme.

Eberts Einstieg erfolgt genau zur richtigen Zeit. Bundesweit geht gerade das Thema Wärmeplanung durch die Decke. Denn es zeichnet sich ab, dass früher oder später alle Städte und Gemeinden Pläne für klimafreundliches Heizen vorlegen müssen. Und kaum eine Kommune weiß, wie etwa die Umstellung auf erneuerbare Energien und die komplexe Beantragung von Fördermitteln anzugehen sind.

Mit Ebert macht die Qoncept Energy klimaneutrale Wärmeversorgungskonzepte für Kommunen und Unternehmen zum Schwerpunkt. Es handele sich um ein sehr standardisiertes Verfahren. Nach Projekten etwa in Bremen, Dinslaken und Eschwege sei man inzwischen gut nachgefragt, berichtet Ebert. „Qoncept Energie verfügt über ein Know-how, das es in der Republik nicht oft gibt.“



Der Diplom-Ökonom hat dabei die Finanzen im Blick. Mit seinen Erfahrungen im Stadtkonzern und mit der Lokalpolitik fällt ihm auch die Rolle zu, die Erkenntnisse der Forschung den Entscheidern vor Ort nahezubringen. „Ich bin Mittler zwischen Wissenschaft und Praxis“, beschreibt Ebert die Aufgabe.

Zweites Standbein ist seit 2022 die Multimobil GmbH, eine Ausgründung des Fachgebiets Verkehrsplanung und Verkehrssysteme der Uni. Eberts Partner dort: Prof. Dr. Carsten Sommer und Dr. Melanie Herget. Im Frühjahr erarbeitet die GmbH ein ÖPNV-Sofort-Papier für Greenpeace, ist auch bereits für die Stadt Baunatal tätig gewesen.

„Meine Entscheidung, gemeinsam mit Freunden von der Uni die beiden Firmen aufzubauen und weiterzuentwickeln, ist vor zwei Jahren gefallen“, sagt Ebert. „Das macht mir sehr viel Spaß und da sehe ich meine berufliche Zukunft.“ Zudem ist er als selbstständiger Berater tätig, oft vom Homeoffice in Bad Wilhelmshöhe aus. „Das ist eine Freiheit, die ich genieße. Heute bin ich von keiner einzelnen Situation oder Person abhängig.“

Ebert plant die Gründung einer dritten Gesellschaft. Einer Experten-Plattform, um gemeinsam größere Projekte umzusetzen. Ein Vorstandsposten, wie er wegen des angekündigten Abschieds von KVV-Chef Michael Maxelon auch in Kassel wieder zu vergeben ist, kommt für den 58-Jährigen nicht mehr in Frage.

Auch parteipolitisch will der Grüne, der 1993 im Vorderen Westen erster Ortsvorsteher der Öko-Partei in Kassel wurde, nicht in Erscheinung treten. Dass er Oberbürgermeister Sven Schoeller unterstütze, sei kein Geheimnis, so Ebert. Eine „Herzensangelegenheit“ sei es für ihn gewesen, im Februar die Veranstaltung zu der von Schoeller vorgeschlagenen Städtepartnerschaft mit der Ukraine zu moderieren. Ansonsten aber wolle er sich an seinen selbstgefassten Grundsatz halten, sagt Ebert. Der lautet: „Für Kassel gebe ich keine öffentlichen Ratschläge ab.“

(Andreas Hermann)

Als Vorstand informierte Thorsten Ebert (links) im Mai 2017 in der Bürgerversammlung zur KVG-Netzreform mit Parlamentschefin Petra Friedrich, OB Christian Geselle und Stadtbaurat Christof Nolda. Archi © Andreas Fischer