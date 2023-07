Kassels Klimaziel in Gefahr? Vorläufige Bilanz zu Treibhausgasentwicklung ernüchternd

Von: Bastian Ludwig

Kassel will klimaneutral werden - und das bis zum Jahr 2030. In den vergangenen Jahren sind die Treibhausgasemissionen in der Stadt aber sogar gestiegen.

Kassel – Vor vier Jahren hat Kassel sich das Ziel gesteckt, bis 2030 klimaneutral sein zu wollen. Ein extra gegründeter Klimaschutzrat hat seitdem ein Programm ausgearbeitet, mit welchen Schritten dies gelingen soll. Zum Beschluss der Stadtverordneten gehörte es auch, die Fortschritte regelmäßig zu überprüfen. Bei der Vorlage einer vorläufigen Klimabilanz im Rathaus stellte sich nun heraus, dass die Anstrengungen offenbar noch deutlich intensiviert werden müssen, um das ehrgeizige Vorhaben zu erfüllen.

Denn laut dieser Klimabilanz sind die Treibhausgasemissionen in Kassel seit dem Projektstart im Jahr 2019 sogar leicht gestiegen.

Kassel 2030 klimaneutral? Treibhausgasemissionen in Kassel zuletzt gestiegen

Der sogenannte Monitoring-Bericht 2022, den die Abteilung Umweltplanung des Umwelt- und Gartenamtes bei der jüngsten Sitzung des Klimaschutzrates vorgelegt hat, stimmt wenig optimistisch. Denn demnach stiegen die Treibhausgasemissionen in der Stadt Kassel zwischen 2019 und 2021 um acht Prozent.

Kassel soll bis 2030 klimaneutral werden. Doch wird das funktionieren? (Archiv) © Andreas Fischer

Sollte sich diese Entwicklung in gleichem Maß fortsetzen, so heißt es in dem Bericht, gäbe es bis 2030 einen Anstieg um 43 Prozent gegenüber 2030. Allerdings sei diese Prognose nur „eine grobe Tendenz“ und noch mit vielen Unsicherheiten behaftet, weil der bisherige Bewertungszeitraum noch sehr kurz sei, heißt es in dem Bericht weiter.

Während im Bereich der Privathaushalte die Emissionen seit 2019 relativ unverändert blieben und im Verkehr sogar um neun Prozent gefallen sind, wurde im Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und bei der kommunalen Verwaltung ein Anstieg von jeweils etwa 40 Prozent registriert. Zu den möglichen Ursachen wurden im Bericht keine Angaben gemacht.

Stadt Kassel warnt vor Überwertung des eigenen Monitoring-Berichts

Die Stadt warnt auf HNA-Anfrage davor, ihren eigenen Bericht überzubewerten. Es handele sich um einen ungeprüften Entwurf mit vorläufigen Zahlen. „Die Schlussfolgerung, die Emissionen seien gestiegen, kann noch nicht bestätigt werden“, so ein Rathaussprecher. Es gebe inzwischen spezifischere Daten, mit denen die Zwischenbilanz aktualisiert werde.

Martin Hein, Leiter des Klimaschutzrates, sieht die Sache anders: „Wir treten auf der Stelle. Das Ergebnis wird sich nicht entscheidend ändern, auch wenn es Nachjustierungen geben wird.“ Die Bemühungen beim Klimaschutz müssten verstärkt werden – andernfalls sei das Ziel der Klimaneutralität nicht erreichbar. Darüber wolle er auch mit den Fraktionen sprechen. (Bastian Ludwig)