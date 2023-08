Kassels Musikszene trauert um Dieter Höfker

Nachruf

+ © A. Hermann In seinem Element: Dieter Höfker in seinem bestens sortierten Vinylplattenladen „Scheibenbeisser“. Archi © A. Hermann

Der Kasseler Plattenladenbetreiber, Konzertveranstalter, DJ und Musikproduzent Dieter Höfker ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Er war in seinem Metier eine Kasseler Institution, sagen Musikfans.

Kassel – Mehr als vier Jahrzehnte lang war Dieter Höfker eine vielseitige Autorität in Kassels Musikszene. Als DJ, als Veranstalter denkwürdiger Clubkonzerte und nicht zuletzt als Inhaber von Nordhessens größtem Vinylplattenladen „Scheibenbeisser“ hat er die biografischen Erinnerungen mehrerer Generationen von Musikfans mitgeprägt.

Am 7. Juni ist Höfker im Alter von 70 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Die Beisetzung fand vor wenigen Tagen im engsten Familien- und Freundeskreis statt. So sei es der Wunsch von Dieter Höfker gewesen, teilten die Angehörigen per Anzeige mit.

Wer den gebürtigen Münsterländer in seinem Laden oder auf Konzerten traf, der erlebte, wie Höfkers auf den ersten Anschein etwas sprödes westfälisches Naturell zügig in profunde Kennerschaft und schwärmerischen Glauben an Bedeutung und Kraft der Musik übersprang. Ob Punk, Progressive Rock, Soul, Jazz oder Neue Deutsche Welle – zu jedem Genre hatte Höfker Hintergründiges, Begeisterndes und Anekdotisches parat. In dieser Hinsicht sei er eine Institution in Kassel gewesen, heißt es in etlichen Reaktionen auf den Todesfall.

Anfang der 1970er war Dieter Höfker nach Kassel gekommen, um Sozialpädagogik zu studieren. Im Umfeld der damaligen Gesamthochschule machte er sich bald einen Namen als Veranstalter von Uni-Partys, bei denen er selbst als DJ auflegte und später auch Live-Bands engagierte. Immer mehr wurde die Musik sein Lebensthema.

Nach dem Abschluss hatte Höfker eine Weile in einem Jugendzentrum gearbeitet. Diesen Job gab er auf und eröffnete an der Friedrich-Ebert-Straße 103 die Musikkneipe Monroe’s Park (später: Rizz), die damals fürs Kasseler Konzertgeschehen etwa die Bedeutung hatte wie heute das Theaterstübchen. Dort traten New-Wave-Größen auf wie der Niederländer Herman Brood oder die Stripes aus Hagen mit der damals noch unbekannten Frontfrau Nena.

Bekannte Jazzer wie Jan Akkermann, Wolfgang Dauner, Kraan und Anne Haigis fanden ebenfalls den Weg nach Kassel dank Dieter Höfker, der als ein Mitgründer des Jazzfördervereins Kassel über beste Kontakte verfügte. Bereits 1977 hatte er für den Verein das legendäre United Jazz + Rock Ensemble für ein Konzert in die Stadthalle geholt.

In anderen Stilrichtungen war Höfker auch als Musikproduzent aktiv. Mit Detlev von Duhn betrieb er das Label Black Fantasy Records, das in den 1980ern regionale Punk- und Psychedelic-Bands wie Haunted Henschel und die später bundesweit erfolgreichen Bates gefördert hat.

Als der Siegeszug der CDs begann, glaubte Dieter Höfker weiter an die schwarzen Scheiben aus Vinyl. Auf Plattenbörsen handelte er sich den Grundstock für den Fundus von Zehntausenden LPs zusammen, die heute, wo Schallplatten wieder schwer gefragt sind, bei Scheibenbeisser an der Fünffensterstraße angeboten werden.

Höfkers Mission wird in dem 1988 gegründeten Plattenladen aktuell von seinem Team weitergeführt: „Geöffnet“ steht in leuchtend roten Buchstaben unübersehbar über der Eingangstür.