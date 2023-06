Sport in der Karlsaue: Der Park ist Kassels schönstes Fitnessstudio

Von: Matthias Lohr

Die Karlsaue ist eine der schönsten Laufstrecken Kassels: Die Laufgruppe Running Party Crew rund um Leonardo Ortolano (Mitte mit Sonnenbrille) trifft sich jeden Freitag um 18.30 Uhr am Laufladen am Friedrichsplatz, um dann auch durch den Park zu traben. © Andreas Fischer

Die Karlsaue ist Natur, Kultur und auch Kassels schönstes Fitnessstudio. Für Läufer bietet der Park fast unbegrenzte Möglichkeiten. Auch andere Sportler schätzen die Karlsaue - aber nicht alles ist erlaubt.

Kassel – Jens Nerkamp hat es nicht weit bis zur beliebtesten Laufstrecke Kassels. Der Langstreckenläufer mit einer Marathon-Bestzeit von 2:14:54 Stunden wohnt in der Blücherstraße in der Unterneustadt. Um in die Karlsaue zu kommen, muss er nur einmal über die Fulda. Nerkamp schätzt den Park als Trainingsstätte: „Vor so einer Kulisse mitten in der Stadt zu laufen und doch in der Natur zu sein, ist eine Seltenheit in Deutschland.“ Aber nicht nur für Läufer ist die Karlsaue ein Paradies. Wir zeigen die vielfältigen Möglichkeiten für Sportler. Allerdings: Nicht alles ist erlaubt.

Hessen Kassel Heritage

Für viele Kasseler ist die Karlsaue ein Fitnessstudio. Dabei ist der 150 Hektar große Park vor allem „ein bedeutender Bestandteil des kulturellen Erbes der hessischen Landgrafschaft“, wie eine Sprecherin der Landesbehörde Hessen Kassel Heritage erklärt. Dennoch: „Sportliche Aktivitäten in der Karlsaue sind jederzeit herzlich willkommen und können unter Berücksichtigung der Parkordnung im gesamten Park stattfinden.“

In Kurzform hängt die Parkordnung an den Eingängen der Karlsaue aus. Die Langfassung wird gerade überarbeitet und ist erst demnächst wieder auf heritage-kassel.de abrufbar. Klar ist aber: Die Wiesen sollen eigentlich nicht betreten werden. Das Aufsichtspersonal weise die Besucher freundlich darauf hin, sagt die Sprecherin. Und trotzdem wird auf der Karlswiese regelmäßig Fußball, Badminton und Frisbee gespielt. Ein bisschen ist es wie mit dem Radfahren in der Karlsaue, das dort verboten ist – eigentlich.

Laufen

Bei Hessen Kassel Heritage weiß man um die Attraktivität der Karlsaue für Läufer. Die größtenteils flachen, weichen Parkwege seien ideal, sagt die Sprecherin. So sieht es auch der Leistungssportler Jens Nerkamp, der 2018 deutscher Vize-Meister im Halbmarathon war. „Es ist sehr angenehm, in der Karlsaue zu laufen“, sagt der 33-Jährige vom Laufteam Kassel. Die Strecken seien gut geschottert und gepflegt, es gebe kaum Schlaglöcher.

Eine Runde um Küchen- und Hirschgraben, Aueteich und Karlswiese ist 4,2 Kilometer lang, aber nach oben gibt es kaum Grenzen. Einmal hat Nerkamp versucht, alle Wege im Park abzulaufen. Nach 18 Kilometern hat er aufgehört, dabei waren noch einige Wege übrig.

Das Schöne an der Karlsaue ist, dass sich die Strecken dort mit anderen Routen prima verbinden lassen – etwa jenen durch die Buga und den Park Schönfeld. Nerkamp läuft oft am Fuldaradweg Richtung Norden oder Süden und am Anfang oder Ende auch durch die Aue.

Die Running Party Crew, die Nerkamps Teamkollege Leonardo Ortolano mitbetreut, hat ebenfalls verschiedene Varianten. Die Gruppe trifft sich jeden Freitag um 18.30 Uhr am Laufladen am Friedrichsplatz. Von dort wird gelaufen und anschließend auch gern Party gemacht.

Um Bestzeiten geht es bei zwei Rennen, die Teil des von Nerkamp mitorganisierten Kassel-Marathons sind. Der Minimarathon und erstmals auch ein Firmenlauf über 4,2 Kilometer führen am 16. September durch die Karlsaue.

Volkssport aus Frankreich: Mehrere Boule-Gruppen nutzen die Gehwege rund um die Karlswiese zum Pétanque-Spiel. © Andreas Fischer

Boule

Wer Ende Mai die Kasseler Open im Boule-Sport vor der Orangerie verpasst hat, kann sich das Finale nachträglich auf Youtube anschauen. Knapp 50 Minuten dauert der Mitschnitt der Stadtmeisterschaft, mehr als 1100 Aufrufe sind verzeichnet. Ein Kommentar unter dem Video lautet: „Schon schön, aber wenig Schatten.“

Das ist ganz schön kritisch, denn die Wege rund um die Karlswiese bieten für Pétanque-Spieler ein „superschönes Ambiente“, wie Mario Hoebel sagt, der mit dem Boule-Club Kassel voriges Jahr in der Bundesliga spielte. Der französische Volkssport hat in Kassel eine gewisse Tradition. 2009 fanden vor der Orangerie sogar deutsche Meisterschaften statt.

Auch die Rumkugler, die Mitglieder des anderen Kasseler Boule-Vereins, treffen sich hier. Hoebel mag den Ort auch, weil „man hier lange Sonne hat“. Wenn es im Sommer heiß ist, springt er mit seinen Mitspielern gern in die Fulda.

Auch das ist ein Pluspunkt der Karlsaue: Am Auedamm nebenan residieren zahlreiche Rudervereine. Es gibt Tennisplätze, das Auebad, eine Minigolfanlage und natürlich das Auestadion, wo Anfang Juli die Leichtathleten ihre deutschen Meister küren. Mehr Sportmöglichkeiten gibt es in Kassel nirgends.

Roundnet

Immer wieder kommen neue Sportarten hinzu. Eine davon ist Roundnet oder Spikeball. Bei der Mischung aus Volleyball und Squash versuchen zwei Teams, einen Ball auf ein Trampolinnetz zu schlagen. Die Kurse der Roundnet Raccoons finden hinter der Task-Halle statt. Meist mittwochs treffen sich die Spieler aber auch auf der Karlswiese. Fabian Claus von den Raccoonss lobt nicht nur die „wahnsinnig schöne Kulisse“ vor der Orangerie, sondern auch den „sehr guten Rasen“.

Hessenkampfbahn

Zwischen Orangerie und Drahtbrücke liegt Kassels ungewöhnlichster Sportplatz. Um die Hessenkampfbahn führt eine 500- statt wie üblich eine 400-Meter-Aschenbahn. Auf dem Rasen spielen die Kassel Titans American Football. Der HNA-Yogasommer wurde hier eröffnet. Auch andere Vereine und Betriebssportgruppen trainieren auf der Hessenkampfbahn, die von 14 Schulen für Sport, Bundesjugendspiele und Projektwochen genutzt wird. Laut einem Stadtsprecher ist sie eine der wichtigsten Anlagen für den Schulsport.

Das gilt allerdings nur von April bis Oktober. Wegen des fehlenden Flutlichts und der starken Wasseranfälligkeit kann die Anlage von November bis März nicht genutzt werden. Die Karlsaue hingegen hat immer Saison. (Matthias Lohr)