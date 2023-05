Antisemitismus auf der documenta: Ex-Oberbürgermeister warnen vor Eingriffen in die Kunst

Im Gespräch: Bei der Verleihung des Arnold-Bode-Preises trafen vorige Woche in der Alten Brüderkirche Hans Eichel (von links) und Bertram Hilgen auf den designierten Oberbürgermeister Sven Schoeller. © Anja Köhne

Im Streit um neue Strukturen für die documenta haben sich die drei ehemaligen SPD-Oberbürgermeister zu Wort gemeldet. Sie kritisieren den Expertenbericht und warnen vor Eingriffen in die Kunst.

Kassel – Den drei ehemaligen Kasseler Oberbürgermeistern Hans Eichel, Wolfram Bremeier und Bertram Hilgen lässt die Situation der documenta keine Ruhe. In einer ausführlichen Erklärung haben sich die drei SPD-Politiker, die alle schon einmal qua Amt den Vorsitz des documenta-Aufsichtsrats innehatten, erneut zu Wort gemeldet. Sie fürchten, dass die documenta irreparablen Schaden nehmen und ihre globale Reputation verlieren könnte. Überschrift: „Keine Eingriffe in die documenta!“

Bislang seien immer der Aufsichtsrat und besonders sein Vorsitzender das Bollwerk gegen Eingriffe von außen in die Ausstellung gewesen. Anders bei der documenta fifteen, als Oberbürgermeister Christian Geselle den Vorsitz und Kunstministerin Angela Dorn die Stellvertretung innehatten. 2022 nämlich seien der documenta „die Gesellschafter, der Aufsichtsrat, der Aufsichtsratsvorsitzende, die wissen, was documenta ist, die entschlossen ihre Freiheit verteidigen, abhandengekommen“.

Geschäftsführer Alexander Farenholtz sei „das letzte verbliebene Bollwerk gegen Eingriffe in die vom Grundgesetz verbriefte Freiheit auch der documenta“ gewesen.

Die Ex-OBs finden es daher „absolut unverständlich“, dass der Abschlussbericht der von den Gesellschaftern Stadt Kassel und Land Hessen nach den Antisemitismus-Vorwürfen eingesetzten „fachwissenschaftlichen Begleitung“ Farenholtz eine Pflichtverletzung vorwerfe.

Zum ersten Mal in der Geschichte der documenta habe eine Geschäftsführung in die Ausstellung eingegriffen, als sie den Abbau des Banners „People’s Justice“ von Taring Padi mit antisemitischer Bildsprache anordnete. Nach diesem Verstoß gegen die Kunstfreiheit – wie ihn der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, kürzlich in einem Vortrag in Kassel festgestellt habe – sei es nur deswegen nicht zum Eklat gekommen, weil gleichzeitig die künstlerische Leitung von Ruangrupa nach intensiver Diskussion und mit Einverständnis des Künstlerkollektivs Taring Padi selbst den Abbau beschlossen habe. Das Vertrauen zwischen Geschäftsführung und Ruangrupa aber sei zerstört gewesen.

Die Folge: Farenholtz „musste alle Energie darauf verwenden, Ruangrupa und die Künstlerinnen und Künstler, die sich durch die inzwischen ins Hysterische gesteigerten Antisemitismus-Vorwürfe in ihren Arbeiten kaum noch wahrgenommen fühlten, neu für die documenta zu gewinnen“. Es habe starke Befürchtungen gegeben, dass Ruangrupa und große Teile der Künstlerkollektive frustriert abreisen würden: „Das wäre das Ende dieser documenta und womöglich das Ende ihrer Einzigartigkeit und Weltgeltung, die ja gerade auf ihrer Freiheit beruht, gewesen.“

Einigen Empfehlungen des Abschlussberichts für die Organisationsstruktur erteilt das Statement eine entschiedene Absage: Dem Vorschlag einer „Stärkung der inhaltlichen Kompetenzen der Geschäftsführung, die die Letztverantwortung der öffentlichen Hand für die Ausstellungen widerspiegelt“ – so ein Zitat aus dem Bericht – müsse schon aus grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Erwägungen widersprochen werden. Die Grenzen des auf der documenta Zeig- und Sagbaren ziehe allein das deutsche Strafrecht. Über die Kunstfreiheit müssten letztlich Gerichte, nicht aber Bedienstete einer Kultusverwaltung oder Politiker entscheiden. „Alles innerhalb dieses Rahmens liegt in der alleinigen Entscheidung der künstlerischen Leitung. Nicht staatliche Eingriffe, sondern Debatten in der Zivilgesellschaft, wo nötig auch heftige, sind die Antwort in der Demokratie.“

Das Statement warnt vor einer „institutionell eingebauten Frontstellung“ zwischen Geschäftsführung und künstlerischer Leitung. Auseinandersetzungen zwischen ihnen, die es immer gegeben habe, müssten vertraulich und hierarchiefrei bleiben. Wenn die Gesellschafter meinten, die documenta kritisieren zu müssen, sollten sie das nicht auf die Geschäftsführung abschieben und deren vertrauensvolles Zusammenwirken mit den Kuratoren unmöglich machen. „Im Übrigen: Wollen wir wirklich Regierungen, die uns sagen, wie wir einzelne Kunstwerke zu betrachten haben?“

Vollkommen abwegig sei die Erwägung, einen Künstlerischen Intendanten zu installieren, der offenbar als ständiger Oberaufseher die deutsche Sicht in der internationalen documenta durchsetzen solle. Dieses „betreute Kuratieren“ würde ihre globale Bedeutung zerstören, fürchten Eichel, Bremeier und Hilgen. Kein Kurator von Rang würde sich mehr finden lassen. „Künstlerischer Intendant“ sei die von der internationalen Findungskommission vorgeschlagene künstlerische Leitung, „jedes Mal neu, jedes Mal eine neue Chance, ein neues Risiko“. (Mark-Christian von Busse)