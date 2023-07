„Ich bin traurig“: Keine Fahrt ohne Maskottchen - Kasseler Busfahrer geht in Rente

Von: Hannah Köllen

Teilen

Seit 1981 ist Rainer Förster als Busfahrer unterwegs. Immer dabei: sein Plüschtier Cora, das auch die Fahrgäste erfreute. Jetzt geht er in Rente.

Kassel – Er kennt das Kasseler Busnetz wohl wie kaum ein anderer: Seit mehr als 20 Jahren ist Rainer Förster als Busfahrer in Kassel unterwegs. Immer mit dabei ist das Plüschtier Cora, das ihn auf seinen Fahrten begleitet und beschützt. „Cora ist jeden Tag mit an Bord. Sie hängt vor der Windschutzscheibe und ist vor allem für Kinder ein Hingucker“, sagt Förster.

Doch gestern trat Förster, gebürtig aus Weimar, gemeinsam mit seiner treuen Begleiterin Cora, die er von seinem Sohn bekommen hat, seine letzte Fahrt an, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedete. „Ich bin traurig, dass die Zeit vorbei ist. Da ich ein sehr kommunikativer Mensch bin, hat mir die Arbeit als Busfahrer immer Spaß gemacht“, sagt Förster. Durch Cora sei er sehr leicht ins Gespräch mit Fahrgästen gekommen.

Doch die Gesprächsbereitschaft der Fahrgäste habe in den vergangenen Jahren abgenommen: „Ein ‘Guten Tag‘ ist heutzutage die Ausnahme. Generell ist die Höflichkeit verloren gegangen“, beklagt der 64-Jährige, der sich ehrenamtlich beim Blauen Kreuz um Suchterkrankte kümmert.

Busfahrer aus Kassel geht in Rente: Er hatte immer Maskottchen dabei

Viele Menschen ließen außerdem ihren Müll im Bus einfach liegen. „Ich beobachte auch, dass immer mehr Fahrgäste während der Fahrt essen. Mittlerweile gibt es an jeder Ecke Fast Food, und das wird dann eben mit in den Bus genommen.“

Probleme gebe es hauptsächlich mit Jugendlichen, vor allem in Verbindung mit Alkohol. „Ich habe auch schon mal Bier und Döner über den Kopf bekommen“, erinnert sich Förster. In solchen Situationen sei es wichtig, Autorität auszustrahlen – „da darf man sich nicht unterbuttern lassen“. Angst habe er aber nicht. „Dann könnte ich den Job nicht machen.“

Veränderte Arbeitsbedingungen in mehr als 40 Jahre als Busfahrer in Kassel

Auch die Arbeitsbedingungen hätten sich im Laufe der Jahre verändert: „Durch den vielen Verkehr und die unzähligen Baustellen ist der Stressfaktor heute höher“, sagt Förster. Vor allem die Fahrten im Stadtzentrum seien anstrengend. Deshalb fahre er auch lieber Strecken wie die der Linie 17, die an die Stadtgrenzen fahren.

Am liebsten fahre er die Schichten am Nachmittag, das habe dank der flexiblen Dienstplanung bei der KVG meistens gut funktioniert. Alle fünf Jahre musste er zum Arzt, der die Fahrtauglichkeit überprüfte – dies gilt für alle rund 200 Busfahrerinnen und Busfahrer, die für die KVG in Kassel unterwegs sind.

Unzertrennliches Doppelpack: Rainer Förster und seine treue Begleiterin Cora. Gestern verabschiedete sich der Busfahrer der KVG in den Ruhestand. © Hannah Köllen

Doch nicht alles sei mit der Zeit schlechter geworden: „Die modernen Busse haben viel bessere Fahrersitze. Außerdem muss man hier nicht mehr schalten“, sagt Förster. Im Laufe seines Lebens hat der gelernte Kfz-Schlosser, der dann eine Fortbildung zum Berufskraftfahrer machte, viele verschiedene Busse gesehen: Denn Förster ist bereits seit 1981 als Busfahrer tätig.

Trotz Ruhestand: Förster will weiter als Busfahrer arbeiten

Vor seiner Zeit bei der KVG fuhr er in seiner Heimat Thüringen. Auch dort hatte Förster schon immer einen Begleiter bei sich, damals ein Monchichi, eine affenähnliche Puppe. „Die war dann nach einiger Zeit sehr verblasst“, sagt Förster über den ehemaligen Begleiter, den er damals von einem Fahrgast geschenkt bekommen hat – und bis heute aufgehoben hat.

Aus dem Monchichi wurde also Cora: Sie wird ihm auch im Ruhestand noch als treue Begleiterin beistehen. Denn Förster, der nun zu seiner Partnerin ins Vogtland zieht, möchte dort stundenweise für ein kleines Busunternehmen fahren: „Aber keine Linienfahrten. Die bieten eher Kaffeefahrten an, das ist auch entspannter.“

Immer wieder werden von der KVG die alten Hochflurbahnen eingesetzt. Diese sind nicht barrierefrei - ein Fahrgast fordert nun eine digitale Anzeige für diese Bahnen.