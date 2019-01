Rückenmuskulatur stärken – Krafttraining mit Verstand

Um Rückgrat zu beweisen, braucht es Muskeln: Kieser Training setzt seit über 50 Jahren auf das Zusammenspiel von Körper und Geist.

"Mens sana in corpore sano" lautet eine alte römische Redensart. Zu Deutsch: "In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist." Für uns bei Kieser Training ist das seit über fünf Jahrzehnten mehr als eine Redewendung. Es ist ein Leitsatz. Wenn wir den Körper betrachten, dann immer ganzheitlich. Wer seinem Muskelapparat Sorge trägt und gezielt trainiert, der trainiert auch den Geist. So ist er im Alltag wacher, leistungsfähiger, agiler.

Kieser Training setzt sich seit jeher in Forschung und Praxis für Ihren Körper und insbesondere seine tragenden Elemente, den Rücken und dessen Muskulatur, ein. Das Traditionsunternehmen mit Wurzeln in der Schweiz steht für einen Trainingsansatz, dessen Kernidee vor sechs Dekaden geprägt wurde.

+ Jede Übung dient einem konkreten Zweck, zahlt auf den Aufbau eines bestimmten Muskels ein. Nichts lenkt davon ab, worum es während der klar strukturierten Trainingseinheiten geht: um den individuellen Kraft- und Muskelaufbau, insbesondere den des Rückens. Bestens geschulte Instruktoren begleiten Sie von der ersten Trainingseinheit an, stellen Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Programm zusammen, überprüfen immer wieder Ihre Fortschritte. Zeit- und Streuverlust gleich null.

Lernen Sie uns bei einem kostenlosen und unverbindlichen Einführungstraining kennen. Haben wir Sie überzeugt und entscheiden Sie sich für einen Vertrag, trainieren Sie 30 Tage kostenlos.

Der menschliche Muskelapparat will gepflegt werden. Ab dem 50. Lebensjahr verlieren wir jährlich zwischen 0,6 und 2 Prozent Muskelmasse. Die Folgen sind weitreichend: Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und Beweglichkeit nehmen ab, die Risiken für Beschwerden steigen. Das Einzige, was dagegen hilft: regelmäßiges intensives Training.

Ein Training bei uns ist kein Spaziergang. Bei jeder Trainingseinheit werden die Muskeln bis an ihre Leistungsgrenze belastet – denn nur so erzielen Sie eine Wirkung. Dafür haben wir hochspezialisierte Maschinen, die ganz gezielt Muskeln und Muskelgruppen beanspruchen – seien es die Rücken-, die Rumpf- oder die Nackenmuskeln, die Bein- oder Armpartien oder so spezielle Gruppen wie die tiefen Rückenmuskeln, welche die Wirbelsäule stabilisieren, die Fußmuskeln oder die Beckenbodenmuskeln. Gewisse Maschinen findet man einzig und allein bei Kieser Training. Sie sind im Laufe der letzten Jahrzehnte in der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung konzipiert worden. Und stets kommen neue hinzu.

Um Ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und Ihr Wohlbefinden zu steigern, braucht es kein stundenlanges Abmühen. Mehr sogar: Wer zu viel trainiert, erweist seinen Muskeln einen schlechten Dienst. Muskeln brauchen Erholung. Schlaf und Ruhepausen sind genauso wichtig wie das Training selber. Wer sie zwischen den Trainingseinheiten nicht schont, hemmt ihren Aufbau.

Ein starker Körper ist die Voraussetzung für ein aktives, beschwerdefreies Leben. Egal ob Sport, Freizeit oder Beruf: Kieser Training ist die Basis für Ihre Ziele. Die Kieser Training-Methode ist ein wirkungsvolles, wissenschaftlich belegtes Konzept, das nicht Fitnessmoden hinterherläuft, sondern Ihnen seit Jahrzehnten einen maximalen Trainingserfolg garantiert. Unsere Erfahrung macht uns so erfolgreich. Sichern Sie sich jetzt bis zum 31.01.2019 das Aktionsangebot und vereinbaren Sie ein Einführungstraining.

Grenzkraft Gesellschaft für präventives Krafttraining mbH

Garde-du-Corps-Straße 2

34117 Kassel

Telefon 0561 - 766 97 99

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

7.30 – 21.30 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage

9.00 – 18.00 Uhr

kieser-training.de