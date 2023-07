Umleitung durch Baustelle in Kassel: 4,6 Kilometer statt 150 Meter

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Er öffnet das Tor für Baustellen-Fahrzeuge und Kleingärtner: Josef Tesfai, Mitarbeiter der Deutschen Bahn, steht an der Sperrung vor den Drei Brücken in Rothenditmold. © Andreas Fischer

Baustellen im Stadtgebiet führen aktuell dazu, dass Verkehrsteilnehmer mehr Zeit einplanen müssen, um von A nach B zu kommen. Wir haben uns mal an den Drei Brücken in Rothenditmold und am Altmarkt in Mitte umgeschaut.

Drei Brücken

Josef Tesfai, Mitarbeiter der Deutschen Bahn, steht seit Samstagmorgen um 7 Uhr vor den Drei Brücken auf der Rothenditmolder Seite. Seit Freitag gibt es dort kein Durchkommen mehr. In den nächsten drei Wochen soll nämlich die erste der drei alten Brücken durch eine neue ausgetauscht werden. Tesfai öffnet das Tor zur Baustelle nur Lkw und für Mitglieder des Kleingartenvereins.

Zahlreiche Autofahrer, die von der Sperrung nichts wissen oder sie vergessen haben, müssen vor den Brücken wenden. „Die Autofahrer schimpfen nicht, sind aber auch nicht glücklich“, hat Tesfai beobachtet.

Nicht mal mehr Fußgänger dürfen die Baustelle, die an der Grenze von Rothen- und Kirchditmold liegt, passieren. Für sie hat die Bahn einen Shuttle-Service eingerichtet. Etwa alle zehn Minuten kommt eins der Fahrzeuge und hält an der Ecke zur Angerbachstraße. Karl-Heinz Rabenau ist am Samstag einer von zwei Fahrern, die die Menschen von Rothen- nach Kirchditmold und zurück bringen.

Das seien viele Fahrgäste, die mit dem Linienbus zu der Haltestelle gekommen sind oder Besucher des Sportstudios, erzählt Rabenau. „Die meisten Fahrgäste sind freundlich. Vor allem, wenn sie hören, dass der Shuttle kostenlos ist.“ 4,6 Kilometer ist der Umweg, sagt der Fahrer. Er fährt über das Tannenwäldchen, Kölnische Straße und die Zentgrafenstraße, wo der Shuttle an der Ecke zur Wolfhager Straße wieder hält und dann wieder zurückfährt. Am Freitag hat Rabenau insgesamt 227 Kilometer zurückgelegt. Am Wochenende dauert eine Fahrt etwa zehn Minuten, unter der Woche 20 Minuten.

In der Jet-Tankstelle an der Angersbachstraße ist es jetzt auch ruhiger als sonst. „Wir merken es extrem“, sagt Mitarbeiter Meikel Zwick. Er freue sich über jeden Kunden, der kommt. Zum Glück gebe es Stammkunden, die sogar den Umweg in Kauf nehmen, um zu tanken. Aber für den Umsatz sei die Baustelle gar nicht gut, sagt Zwick, der zum Abschluss noch eine Anmerkung macht: „Ich arbeite hier sehr gerne. Ich habe nämlich einen Chef, der ist menschlich super.“

Altmarkt

Nachdem es am Freitagnachmittag an der Altmarktkreuzung, wo die KVG einen neuen Gleisbogen von der Kurt-Schumacher-Straße nach links Richtung Weserstraße verlegt, ein sehr hohes Verkehrsaufkommen und Stau gegeben hatte, hatte sich die Lage am Samstagmittag deutlich verbessert. „Am Freitag waren die U-Turns, die wir auf der Kurt-Schumacher-Straße und Weserstraße eingerichtet haben, ziemlich ausgelastet“, sagt Achim Gerber, Bauleiter bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG). Durch die Sperrung auf der A 7 habe sich die Lage zusätzlich am Freitag verschärft. Es laufe auf der Baustelle aber alles planmäßig. Er gehe davon aus, dass die gesperrten Spuren am 14. August wieder freigegeben werden können. Danach seien nur noch Rest-arbeiten zu erledigen. (Ulrike Pflüger-Scherb)

Shuttle-Fahrer: Karl-Heinz Rabenau bringt die Menschen von der einen Seite zur anderen Seite der Drei Brücken. Der Shuttle-Service für Fußgänger kann unter der Telefonnummer 05 61/81 10 81 bestellt werden. © Andreas Fischer