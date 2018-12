HNA-Spendenaktion Kinder für Nordhessen: Vier Millionen Euro für 2400 Projekte

Genau dieses Ziel verfolgt die Aktion „Kinder für Nordhessen“, die unsere Zeitung vor zehn Jahren ins Leben rief, um benachteiligte Schüler in den Grundschulen in Kassel und den nordhessischen Landkreisen zu unterstützen.

Es ist eine Aktion, die Kindern direkt in der Region zugutekommt. Auch die Hilfe stammt direkt aus der Region, denn zahlreiche große Unternehmen beteiligen sich mitunter schon seit Jahren an der Aktion.

Mit dem Geld werden Spiel- und Sportgeräte für ein aktives Schulleben finanziert, gesunde Ernährung für Kinder gefördert oder eine neue Gartenhütte angeschafft – die Beispiele für Projekte sind fast so unendlich wie die Spendenbereitschaft für den guten Zweck. So sind in den zehn Jahren, in denen es die Aktion schon gibt, über vier Millionen Euro für fast 2400 Projekte zusammengekommen. In der Stadt Kassel allein wurden in diesem Jahr schon 54 Projekte an Grundschulen mit rund 92.000 Euro gefördert.