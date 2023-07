Verregnete Sommerferien in Kassel: Kino, Klettern oder Fußball im Flur

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Sie lassen sich ihre gute Laune durch den Regen nicht vermiesen: Am Samstagnachmittag waren die beiden Zwillingsbrüder Jakob (links) und Peter Heise mit ihren Eltern im Kino an der Wilhelmsstraße. © Andreas Fischer

Die erste Woche der Sommerferien war ziemlich verregnet. Das Wetter lud nur selten zu einem Freibadbesuch ein. Wir haben uns umgehört, wie Schulkinder ihre erste Ferienwoche verbracht haben.

Kassel – Juni und Juli waren warm und sonnig. Doch ausgerechnet mit dem Ferienbeginn wurde es regnerisch und kühl. Wie verbringt man da die Sommerferien?

Das Kino

„Wir machen uns die Ferien schön. Egal, wie das Wetter ist“, sagt Christine Heise aus dem Vorderen Westen. Am Samstagnachmittag sind ihr Mann und sie zusammen mit den beiden Söhnen Jakob und Peter ins Cineplex Capitol an der Wilhelmsstraße gegangen, um den neuen Spider-Man-Film zu sehen. Auch wenn die erste Woche der Sommerferien zum Teil verregnet gewesen ist, so haben die beiden Zwillingsbrüder, die nach den Ferien in die vierte Klasse der Herkulesschule kommen, beste Laune.

Die ersten drei Wochen der Ferien habe der Hort von Jakob und Peter noch geöffnet, sagt Christine Heise. Und von dort aus haben die Kinder bereits viele schöne Dinge unternommen. Sie haben ein Museum besucht und das Schwimmbad in Baunatal. Zu Hause haben die beiden viel gespielt, zum Beispiel das Brettspiel „Zug um Zug“. Zudem haben sie sich mit Freunden getroffen und einen Geburtstag nachgefeiert.

Wenn das Wetter ganz schlecht sei, würden sie lesen, erzählen die Zwillinge. Jakob liest gerade den ersten Band von Harry Potter, sein Bruder Peter ist bereits beim dritten Teil. Jeden Freitag dürfen sie zocken und jeden Samstag einen Film gucken, so die gut gelaunten Brüder. Entweder zu Hause und manchmal auch im Kino.

Der Wasserspielplatz

Am Samstagnachmittag blieb es mit kurzen Ausnahmen trocken. Diese Gelegenheit nutzte Maria Köthke aus Hessisch Lichtenau, um mit ihrer Enkeltochter Ella (10) und Enkelsohn Jonte (3) den Wasserspielplatz auf dem Buga-Gelände zu besuchen. Ella Löber, die mit ihrem Bruder und den Eltern in Kaufungen lebt, fand den Regen in der ersten Ferienwoche nicht so schlimm. „Ich habe mich viel mit Freunden getroffen und gespielt.“ Für das Freibad sei es noch zu kalt gewesen.

Am Samstag filmte sie ihren kleinen Bruder auf dem Spielplatz. Jonte hatte große Freude an der Rutsche, aber auch in einem Jeep, in dem er mit Schwester und Großmutter auf Safari ging. Wie das Wetter in Kassel und Kaufungen in den nächsten Tagen wird, kann den Kindern egal sein. Sie sind am Sonntag mit ihren Eltern im Wohnwagen nach Italien gefahren.

Das Auebad

Während die Freibäder in Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen in der vergangenen Woche relativ leer blieben, war der Andrang im Auebad, wo man entweder in der Halle oder draußen schwimmen kann, umso größer. Obwohl das Kombi-Bad erst um 10 Uhr öffnet, warteten am Sonntag um 9.40 Uhr die ersten Gäste bereits auf Einlass. Wohl aus gutem Grund waren sie zeitig gekommen. Denn am Samstagnachmittag war das Auebad richtig voll, wie Jasmin Landgrebe aus Guxhagen sowie ihre beiden Töchter und ihr Neffe erzählten. Allerdings nur drinnen, im Freibad tummelten sich nur wenige Badegäste. Jasmin Landgrebe hat ihren Töchtern und ihrem Neffen bereits ein tolles Ferienprogramm geboten. Sie waren auf der Bowling-Bahn und in der Boulderhalle an der Unteren Königsstraße, um zu klettern.

Die Radtour

Eine Radtour zur Skaterbahn im Wahlebachpark in Waldau haben Sabrina von Fürstenberg und ihre Familie am Samstagnachmittag gemacht. Dort konnten ihre beiden älteren Söhne Yunis (8) und Raphael (3) mit ihren Rädern über Hügel und Hindernisse fahren. Die Familie, die in Nordrhein-Westfalen lebt, hat die Verwandten in Kassel besucht.

„Wir haben das volle Touri-Programm gemacht“, sagt Sabrina von Fürstenberg. Grimmwelt, Wasserspiele im Bergpark, Pizza-Essen, Eis-Essen zählt sie auf. Freude habe den Kindern auch der Besuch der Spielwarenabteilung in der Galeria gemacht. „Von dort hat man einen herrlichen Ausblick auf die Stadt.“ Darüber hinaus haben Yunis und Raphael mit ihrem Großvater Fußball im Flur gespielt, erzählt ihr Vater Joseph von Fürstenberg. Das ist wohl ein unbezahlbares Ferienerlebnis bei Regen gewesen.

Regen ist auch in der zweiten Ferienwoche zu erwarten. Wärmer als 20 Grad soll es vorerst nicht werden. (Ulrike Pflüger-Scherb)

Safari auf dem Wasserspielplatz: Ella Löber war am Samstagnachmittag mit ihrer Großmutter Maria Köthke und dem kleinen Bruder Jonte auf dem Buga-Gelände unterwegs. © Andreas Fischer

Radtour durch Kassel: Yunis (8) und Raphael von Fürstenberg (3) fuhren in den Wahlebachpark. © Andreas Fischer

Sie besuchten das Auebad: Jasmin Landgrebe (rechts) aus Guxhagen mit Tochter Lena. © Andreas Fischer