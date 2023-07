Kind auf Fußweg in Kirchditmold erfasst: Ärger über Fahren auf Bürgersteigen

Große Probleme in Riedwiesen

+ © Bastian Ludwig Beliebter Schleichweg: In der Straße „Riedwiesen“ in Kirchditmold weichen viele Autofahrer dem Gegenverkehr aus, indem sie auf den Bürgersteig fahren. © Bastian Ludwig

In Kirchditmold wurde ein fünfjähriges Kind auf dem Bürgersteig von einem Transporter angefahren, weil dieser auf den Gehweg ausgewichen war. Schon lange wird im Ortsteil das Befahren von Bürgersteigen kritisiert.

Kirchditmold - Seit Jahren fordern Anwohner und der Ortsbeirat in Kirchditmold, dass das Befahren von Bürgersteigen ein Ende haben muss. Vor allem die Straße „Riedwiesen“ ist davon stark betroffen, weil Autofahrer sie häufig als Schleichweg nutzen und bei Gegenverkehr auf den Bürgersteig ausweichen. „Das ist eine gefährliche Unsitte“, so Ortsvorsteherin Elisabeth König (Grüne).

Ein jüngster Unfall an der Mergellstraße, bei dem ein Fünfjähriger auf dem Bürgersteig erfasst wurde, beweise, dass das Straßenverkehrsamt dringend handeln müsse.

Vor vier Wochen war ein fünfjähriger Junge an der Mergellstraße in Höhe des schmalen Fußweges zur Brunnenstraße von einem Paketlaster touchiert worden. Das Kindergartenkind hatte mit seiner Mutter auf dem Bürgersteig gestanden, als sich aus Richtung Teichstraße der Lieferwagen näherte. Der Paketbote wollte an der durch ein parkendes Fahrzeug verengten Stelle einen entgegenkommenden Radfahrer vorbeilassen und wich dabei auf den Bürgersteig aus. Dabei übersah er den Jungen, der vom Heck des Transporters getroffen wurde, nach hinten stürzte und eine Platzwunde am Kopf erlitt. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

„Wir haben großes Glück gehabt. Wenn mein Junge nur ein bisschen weiter mittig auf dem Bürgersteig gestanden hätte, wäre er voll erfasst worden“, sagt der Vater des Kindes gegenüber der HNA. Er habe kurz überlegt, rechtliche Schritte gegen den 24-jährigen Unfallverursacher einzuleiten, aber sich schließlich dagegen entschieden. „Die Paketboten stehen enorm unter Druck ihrer Arbeitgeber. Da geht es um Zeit, Geld, Termine“, so der Vater. Er fordere alle Autofahrer eindringlich auf, sich umsichtiger zu verhalten und nicht planlos Bürgersteige zu befahren. „Hier geht es um Menschenleben.“

+ Unfallstelle: Links unter dem Reklameschild stand der Fünfjährige, als er erfasst wurde. © Bastian Ludwig

Auch wenn die Eltern nicht zivilrechtlich gegen den Fahrer vorgehen, so ermittelt nun die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. „Es ist grundsätzlich verboten, Gehwege zu befahren“, so ein Polizeisprecher.

Um die Unfallstelle an der Mergellstraße sicherer zu machen, hat der Ortsbeirat vom Straßenverkehrsamt die Installation eines Pfostens auf dem Gehweg verlangt.

„Wer die Ecke als Autofahrer nicht so gut kennt, weiß nicht, dass dort ein kleiner Fußweg auf die Mergellstraße mündet“, so Ortsvorsteherin König. Natürlich seien solche Pfosten auf Bürgersteigen nicht die optimale Lösung, weil sie wiederum für Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen ein Hindernis darstellten.

Die Ortsvorsteherin beobachtet die Probleme in Kirchditmold schon seit Jahren. Vornehmlich sei die Straße „Riedwiesen“ betroffen – obwohl dort schon seit einigen Jahren Pflanzinseln und Ausbuchtungen für eine gewisse Verkehrsberuhigung sorgten. Dennoch sei dort vor allem im Berufsverkehr immer noch zu viel Verkehr unterwegs.

Schulkinder würden an der als Schulweg ausgewiesenen Straße gefährdet. Deshalb bittet der Ortsbeirat die Stadt, „schnellstmöglich für Maßnahmen zu sorgen, die das unrechtmäßige Befahren des Gehweges durch Autos unterbinden“.

Vorgeschlagen werden größere Ausweichbuchten, Einbahnstraßenregelungen im Zusammenspiel mit der Oberbinge und Pfosten am Fahrbahnrand.

Die Stadt teilt auf HNA-Anfrage mit, sie wolle die Situation zunächst prüfen und sich dann äußern. (Bastian Ludwig)