Gilt in Kirchditmold bald Tempo 20? Debatte über Verkehrsversuch

Von: Bastian Ludwig

Hier könnte eine kleine Fußgängerzone entstehen: Eine Variante des Mobilitätskonzeptes sieht vor, nur den Bereich der Zentgrafenstraße vor der Friedrich-List-Schule (rechts) für den Autoverkehr zu sperren. © Bastian Ludwig

Kirchditmold ringt seit Jahren um einen autofreien Ortskern. Das Ziel: die Aufenthaltsqualität erhöhen. Ein von der Stadt beauftragtes Planungsbüro schlug eine Tempo-20-Zone vor.

Kassel – Die schwüle Hitze in der Cafeteria der Friedrich-List-Schule war das richtige Klima für die hitzige Debatte in der Kirchditmolder Ortsbeiratssitzung am Dienstag. Auf der Tagesordnung stand die Auswertung des Verkehrsversuches – von der Stadt „Freiluftexperiment“ genannt – für den vier Wochen lang der Ortskern für Autos gesperrt wurde. Anschließend folgte die Präsentation des Mobilitätskonzeptes, für das Verkehrsplaner im Auftrag der Stadt drei Varianten für eine Verkehrsführung erarbeitet hatten.

Die Forderung nach mehr Aufenthaltsqualität rund um die Zentgrafenstraße und die Teichstraße reicht Jahre zurück. Erste politische Schritte sind getan. Dazu zählt auch der jüngste Verkehrsversuch, der für Kontroversen gesorgt hatte. Von diesen wurde auch das Team der Kasseler Kreativgruppe Raamwerk erfasst, die das Programm zum „Freiluftexperiment“ organisiert hatte und die Menschen zu ihren Wünschen befragte.

Bei der Ortsbeiratssitzung räumte Samson Kirschning von Raamwerk ein, dass die Gruppe gerade zu Beginn des Experiments unerwartet viel Ablehnung aus der Bevölkerung gespürt habe. Als Raamwerk 2021 ein ähnliches Experiment auf der Unteren Königsstraße im Auftrag der Stadt gestaltete, seien die Menschen offener gewesen.

Diese Skepsis war spürbar, als Kirschning im Ortsbeirat ausgewählte Ergebnisse der Umfrage präsentierte. Weil sich nur 192 Personen dazu geäußert hatten, wie sie sich ihren Ortskern wünschen, wurde die Repräsentativität von einigen Zuhörern infrage gestellt. Auch gab es Kritik an der „unwissenschaftlichen“ Gestaltung einiger Fragen und deren Auswertung.

Kirschning räumte ein, dass es sich nicht um eine repräsentative Stichprobe handele, sondern um ein Stimmungsbild. Aus den Antworten zog Raamwerk etwa den Schluss, dass der überwiegende Teil der Menschen (83 Prozent) für Erledigungen im Ortskern (Einkauf, Arbeit, Arztbesuch) zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV anreise. Allerdings werde der Ortskern von vielen Autofahrern nur als Durchfahrt genutzt.

Wie genau sich die Kirchditmolder eine künftige Verkehrsführung vorstellen, da blieben die Ergebnisse uneindeutig. Der kleinste gemeinsame Nenner sei der Wunsch nach einer begrenzten Fußgängerzone, so Kirschning.

Letzterer erhielt am Ende dennoch Applaus. Dabei spielte auch seine selbstironische Bemerkung eine Rolle. Viele Kirchdimolder hätten anfangs signalisiert: „Wir arbeiten hier seit Jahrzehnten an der Verkehrswende und jetzt kommen die Hipster von Raamwerk und denken, sie können uns jetzt sagen, wie das gemacht wird.“

Erste konkrete Vorschläge für eine Verkehrsführung lieferte Moritz Gottschling vom Verkehrsplanungsbüro LK Argus. Das Kasseler Büro hat im Auftrag der Stadt ein Mobilitätskonzept erarbeitet, in dem auch die Auswirkungen der temporären Sperrung dokumentiert sind. Während der vier Wochen im April und Mai seien 1200 bis 1500 Autos pro Tag zusätzlich auf der Loßbergstraße gezählt worden. Dies habe die Straße bewältigen können.

Ein größeres Problem sei der durch die Sperrung verstärkte Schleichverkehr in der Riedwiesensiedlung gewesen, wo täglich bis zu 300 zusätzliche Autos fuhren. Auch der Parkdruck habe zugenommen, weil 32 Parkplätze temporär nicht zur Verfügung standen. Es habe aber stets noch freie Parkplätze gegeben.

Als kurzfristige Maßnahme schlagen die Planer etwa vor, eine Tempo-20-Zone im Ortskern zu realisieren. Zudem solle das Gehwegparken vor der Friedrich-List-Schule untersagt werden, um Platz für Fußgänger zu schaffen.

Langfristig seien drei Varianten der Verkehrsführung denkbar. Neben einer Variante, bei der die Durchfahrt weiter möglich bleibt, sind dies eine kleine und eine große Fußgängerzone. Wobei die große Zone dem gesperrten Bereich während des Verkehrsversuches entsprechen würde. Weil dafür unter anderem die Haltestelle Teichstraße in den südlichen Teil der Straße verlegt werden müsste, hält Gottschling sie für in absehbarer Zeit nicht umsetzbar.

Die kleine Fußgängerzone, für die nur der Bereich der Zentgrafenstraße vor der Friedrich-List-Schule für Autos gesperrt würde, sei leichter realisierbar. So unterbinde man den Durchgangsverkehr und ermögliche gleichzeitig eine Zufahrt in den Ortskern. Dies ist für Geschäfte und Arztpraxen relevant.

Um für eine optische Aufwertung zu sorgen, schlagen die Planer ein Verbundsteinpflaster auf Gehwegen und Fahrbahn vor. Breitere Gehwege und ein zweites Gleis, das für eine höhere Taktfrequenz der Straßenbahn sorgen würde, seien ebenso wünschenswert.

Der Ortsbeirat nahm die Planung zur Kenntnis und will sie weiter beraten. Im Herbst sollen Gestaltungsentwürfe folgen. Stadtteilplaner Jan Schindler machte klar, dass für eine Umsetzung der Baumaßnahmen zunächst die Finanzierung geklärt werden müsse.