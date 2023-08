Bahnen lassen in Kirchditmold Fahrgäste regelmäßig rennen

Von: Bastian Ludwig

Detlef Erdmann hält es für einen Schildbürgerstreich: Die Regiotrams halten an der Haltestelle Kirchditmold nicht mehr am Wartehäuschen, wo auch das Blindenleitsystem zu finden ist, sondern am Ende des Bahnsteigs. © Bastian Ludwig

Kassel – Ein kleines Schild sorgt für großen Ärger über die Regiotram: Wer regelmäßig mit dieser von der Haltestelle Kirchditmold in Richtung Hauptbahnhof fährt, der muss seit Kurzem schnell sein. Was dahinter steckt, lesen Sie hier.

Kassel - Die Regiotrams stoppen seit Anfang Juli an der Haltestelle Kirchditmold nicht mehr am Wartehäuschen des Bahnsteigs – so wie es Fahrgäste erwarten und seit Jahren gewohnt waren. Sie kommen erst 100 Meter entfernt am Ende des Bahnsteigs zum Halten. Vor allem für ältere und gehbehinderte Menschen und Personen mit Kinderwagen ist dies ein Problem. Aber auch sehbehinderte Fahrgäste sind besonders betroffen, weil es in diesem Bereich des Bahnsteigs kein Blindenleitsystem gibt.

Mehrere HNA-Leser hatten sich an die Redaktion gewandt, weil sie durch die veränderte Haltepraxis der Regiotramlinien 1 und 4 irritiert waren. Es sei eine Zumutung, dass man bei Wind und Wetter vom Wartehaus losspurten müsse, um den Zug zu erreichen, sagt etwa Detlef Erdmann aus Kirchditmold.



Erdmann hatte bei Zugbegleitern nachgehakt, warum die Bahnen nicht mehr am Wartehaus halten und die Auskunft bekommen, dass die Deutsche Bahn kürzlich eine Haltetafel am Ende des Bahnsteiges aufgestellt habe. Diese verpflichtete die Zugführer zum dortigen Halten.



Für Erdmann ist die Erklärung nicht nachvollziehbar. Zumal die Regiotrams seit der Eröffnung der Haltestelle im Jahr 2009 immer am Wartehaus gehalten hätten. Auch das Blindenleitsystem und die Anzeige mit Fahrgastinformationen befinden sich nur dort. Auf einem Bild von der Eröffnungsfeier der Haltestelle ist zu sehen, dass auch damals eine Haltetafel am Bahnsteigende stand.



H-Tafel verantwortlich: Hier muss Zug halten. © Bastian Ludwig

Auf HNA-Anfrage bei der Regiotram-Gesellschaft teilt diese mit, dass die DB Netz für den Bahnhof und die Haltetafel verantwortlich sei. Triebfahrzeugführer seien daran gebunden. Die Beschilderung sei zwar auch bei der Eröffnung vor 14 Jahren vorhanden gewesen, aber schon vor Jahren abgebaut worden – bis sie vor wenigen Wochen zurückkehrte. „Wir wissen um die schwierige Situation für Menschen mit Mobilitätshilfen, Kinderwagen, schwerem Gepäck und Ähnlichem. Deshalb bemühen wir uns um eine Lösung mit DB Netz“, so eine Sprecherin.



Die Deutsche Bahn indes bedankt sich auf HNA-Anfrage für den Hinweis. Man wolle die Position des Schildes überprüfen und „schnellstmöglich eine Lösung für alle Beteiligten am Regiotram-Bahnhof Kirchditmold suchen“, heißt es.

Hintergrund: Haltetafeln (Schild mit H-Symbol) kennzeichnen den Halteplatz der Zugspitze bei haltenden Zügen. Reisezüge haben an der Haltetafel zu halten. Ist die Haltetafel hinter dem Bahnsteig aufgestellt, hat ein Reisezug so zu halten, dass der erste Wagen des Zuges nicht über den Bahnsteig hinaus steht. Wo das Halten der Züge auf die Zuglänge abgestimmt werden soll, können Haltetafeln durch Zusatzschilder mit entsprechender Längenangabe ergänzt sein.

Plötzlich weite Wege für die Fahrgäste

Kassel – Es ist Donnerstag, 16.30 Uhr. Noch steht eine ältere Dame entspannt im Wartehäuschen des Bahnhofs Kirchditmold. Zwei junge Männer sind da bereits am gläsernen Unterstand vorbeigelaufen und auf dem Weg zum Ende des Bahnsteigs. „Die beiden fahren häufiger. Die kennen das schon“, sagt Detlef Erdmann, der die Situation beobachtet. Als dann zwei Minuten später die Regiotram einfährt, rauscht sie am Wartehaus und der Dame vorbei und kommt erst 100 Meter weiter hinten zum Halten. Die Dame eilt hinterher. Der Fahrer wartet zum Glück.

Erdmann hat solche Szenen in den vergangenen vier Wochen häufig an der Haltestelle Kirchditmold beobachtet. Denn er steigt täglich dort ein. „Ich habe schon viele Beschwerden von Fahrgästen über die Situation gehört. Kürzlich habe ich mich einfach so lange in die Tür der Regiotram gestellt, dass ein alter Mann noch einsteigen konnte“, sagt der Kirchditmolder. Die Zugbegleiter würden bei Beschwerden immer nur auf die Deutsche Bahn verweisen, die als Eigentümer der Bahnanlage für die Aufstellung einer Haltetafel am Ende des Bahnsteigs verantwortlich sei. „In den 14 Jahren seit dem Bau der Haltestelle lief hier alles problemlos. Ich kann das nicht verstehen“, so Erdmann.

Mancher Zugführer ist gnädig: Die eine oder andere Regiotram hält trotz H-Tafel am Wartehäuschen. © Bastian Ludwig

Nur wenn drei Regiotrams gekoppelt würden – was selten passiert – komme der hinterste Teil der Regiotram vor dem Wartehaus zum Halten. Nur dort befinden sich die taktilen Elemente auf dem Boden, anhand derer sehbehinderte Menschen erkennen, wo sich die Türen des Zuges befinden. Einige wenige Regiotramführer halten trotz der kürzlich installierten Haltetafel weiter am Wartehaus. Dies war auch am Donnerstag zu beobachten.

Erdmann würde es für das Mindeste halten, dass die Regiotram-Gesellschaft mit einem Aushang im Wartehaus darauf hinweist, dass die Bahnen aktuell am Ende des Bahnsteiges halten müssen. (Bastian Ludwig)