Neue Radbügel in Kirchditmold erzürnen Anwohner

Von: Bastian Ludwig

An der Einmündung in die Ochsenallee: Anwohner Stephan Grunewald (von links), Hans Schreiner und Werner Reichhardt stehen vor den Löchern, in denen die Bodenhülsen für die vier Radbügel eingelassen werden. © Bastian Ludwig

Die neuen Radbügel, von denen die Stadt Kassel 950 im Stadtgebiet aufstellen lässt, sind vielerorts zum Zankapfel geworden. Auch in Kirchditmold, wo kürzlich eine Baufirma mit der Montage begonnen hat, regt sich Widerstand.

Kirchditmold - Konkret geht es um 14 Bügel, die auf einer Strecke von 150 Metern an der Schanzenstraße/ Ecke Ochsenallee installiert werden. Diese bieten Platz, um bis zu 28 Räder anzuschließen. Weil sich im direkten Umfeld weder Geschäfte noch Gastronomie befinden, halten einige Anwohner dies für Geldverschwendung und einen unnötigen Parkplatzabbau.

„Ich hatte kurz überlegt, mich auf der Fahrbahn festzukleben“, sagt Stephan Grunewald mit Blick auf die Bauarbeiten, die er seit einigen Tagen vor seiner Haustür auf der Schanzenstraße und der abzweigenden Ochsenallee beobachtet. Er hält die Montage von insgesamt 14 Radbügeln in diesem Bereich für „Blödsinn“. An der Ochsenallee sei zudem ein Bügel geplant gewesen, der eine Hauseinfahrt blockiert hätte. Erst durch Intervention der Anwohner sei der Bügelstandort verschoben worden.

Zustimmung erhält Grunewald von seinen Nachbarn Hans Schreiner und Werner Reichhardt. Auch sie sehen in ihrem Wohnumfeld keinen Bedarf für so viele Radbügel. Die meisten Anwohner lebten in Einfamilienhäusern mit sicheren Abstellmöglichkeiten auf dem Grundstück. Vor dem historischen Katharinenhaus, dem einzigen großen Mehrfamilienhaus in diesem Teil der Schanzenstraße, gebe es seit Jahren ein langes Geländer, an dem sich problemlos sechs Räder anschließen ließen. Zudem würden zwei geplante Bügel die Feuerwehreinfahrt des Katharinenhauses einschränken. „Ich fahre selbst Rad und habe nichts gegen Radbügel, aber sie sollten sinnvoll verteilt werden. Gegen zwei, drei Bügel hätte niemand etwas einzuwenden gehabt. Aber das wirkt wie Aktionismus“, so Reichhardt. Einen größeren Bedarf gebe es im Bereich der Lokale „Prinzenquelle“ und „Waldcafé“ sowie an der Endstation Hessenschanze. Im Bereich der Gastronomien sind aber nur zwei neue Bügel geplant, an der Endstation entstehen aktuell vier Stellplätze.

Ortsvorsteherin Elisabeth König (Grüne) kann die Aufregung nicht nachvollziehen. Der Ortsbeirat habe die Beschlüsse über Anzahl und Standorte der Radbügel einstimmig – über alle Fraktionen hinweg – gefasst. Wobei das Stadtteilgremium nur eine Ortsbezeichnung ans Rathaus übermittelt habe, die exakten Standorte habe das Straßenverkehrsamt festgelegt.

Dieses Geländer ist bereits seit Jahren vorhanden: Hier hätten theoretisch sechs Räder Platz. © Bastian Ludwig

Die große Wiese unterhalb des Katharinenhauses diene immer wieder auch Radfahrern wegen des tollen Ausblicks über die Stadt als Rastplatz. „Ich sehe dort häufig an Zäune oder Verkehrsschilder abgestellte Räder“, sagt König. Zudem sei auch die benachbarte Haltestelle Stahlbergstraße ein Ziel für Radfahrer, die ohne Rad mit der Bahn in die Stadt wollten. Dass die geplanten Bügel die Feuerwehreinfahrt einschränkten, entspreche nicht den Tatsachen. Vielmehr sei es so, dass Bewohner diese meist mit ihren geparkten Autos versperrten.

Zudem gehe es bei den Radbügeln um die Förderung des Radverkehrs. Es brauche bei einigen Standorten sicher einige Zeit, bis diese angenommen würden. Die Menschen müssten sich erst daran gewöhnen, dass es nun eine sichere Abstellmöglichkeit gebe. Selbst für Einfamilienhausbewohner sei es komfortabel, wenn diese tagsüber ihr Rad an der Straße abschließen könnten.

„Wir beobachten die Situation und es wird nach einiger Zeit evaluiert werden, wie stark die jeweiligen Bügel genutzt werden“, sagt König. Gerne gehe sie mit den Bewohnern in die Diskussion.

Die Stadt verweist darauf, dass die Wünsche des Ortsbeirates umgesetzt worden seien. An der Ochsenallee sei ein Bügel versetzt worden, um die Ein- und Ausfahrt auf ein Grundstück zu erleichtern. Dabei sei die Situation schon zuvor durch dort geparkte Autos gegeben gewesen. Die Radbügel vor dem Katharinenhaus seien für die Feuerwehrzufahrt kein Problem. Eine Mindestbreite von 3,50 Metern sei gegeben. (Bastian Ludwig)