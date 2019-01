Radfahrerin muss ausweichen und stürzt

Kassel – Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Freitagmorgen in der Gerlandstraße in Höhe der Haltestelle Kassel-Kirchditmold einen Unfall verursacht haben soll.

Es soll sich um eine Frau in einem hellen Kleinwagen gehandelt haben, wegen der eine Radfahrerin ausweichen musste und daraufhin stürzte, so Polizeisprecher Matthias Mänz. Die Radfahrerin hatte sich dabei an der Hand verletzt.

Die 50-jährige Radfahrerin aus Kassel sei gegen 8.10 Uhr in Richtung Bruchstraße unterwegs gewesen. Der in der Gerlandstraße entgegenkommende Kleinwagen sei an der Haltestelle in Höhe der Fahrradständer an einem parkenden Auto vorbeigefahren und dabei in den Gegenverkehr gefahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, sei sie nach rechts ausgewichen und mit ihrem Fahrrad am vereisten Fahrbahnrand gestürzt.

Am Steuer des Kleinwagens habe eine Frau gesessen, die den Sturz der Fahrradfahrerin mitbekommen haben soll. Nichtsdestotrotz sei sie in Richtung Christbuchenstraße weitergefahren.

Hinweise auf die Autofahrerin unter Tel. 05 61/9100.

