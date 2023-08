Unnütze Haltetafel entfernt: Regiotram hält wieder bei Fahrgästen

Von: Bastian Ludwig

Wieder kurze Wege: Seit Dienstag halten die Regiotrams an der Haltestelle Kirchditmold wieder am Wartehaus. Mehr als sechs Wochen lang hielten sie am Ende des Bahnsteigs, wo eine Haltetafel platziert worden war. © Bastian Ludwig

Ein kurioses Bahnkapitel hat ein Ende. Am Bahnhof Kirchditmold wurde eine überflüssige Haltetafel wieder entfernt, die den Fahrgästen weite Wege zur Bahn bescherte.

Kirchditmold - Mehr als sechs Wochen lang hielten die Regiotrams, die von der Haltestelle Kirchditmold in Richtung Innenstadt fuhren, nicht am dortigen Wartehaus. Stattdessen rauschten die Bahnen der Regiotramlinien 1 und 4 an den wartenden Fahrgästen vorbei bis zum 100 Meter entfernt liegenden Ende des Bahnsteigs. Besonders für alte und sehbehinderte Menschen war dies ein Problem. Denn das Blindenleitsystem befindet sich ausschließlich in Höhe des überdachten Wartehauses.

Auslöser der merkwürdigen Haltepraxis war eine Haltetafel, die jüngst am Ende des Bahnsteigs von der Deutschen Bahn (DB) aufgestellt worden war. Diese verpflichtete die Fahrer dazu, unmittelbar davor zu halten.

Nachdem sich mehrere Fahrgäste bei den Fahrern und Zugbegleitern beschwert hatten, versuchte die Regiotram-Gesellschaft (RTG) eine Klärung mit der für die Bahnhofsinfrastruktur zuständigen DB Netz herbeizuführen. Aber erst nachdem die HNA vergangene Woche über den absurden Fall berichtet hatte, schien Bewegung in die Sache gekommen zu sein.

Am Dienstag teilte die Deutsche Bahn nun mit, dass die Haltetafel wieder entfernt worden sei. „Wir haben den Fall geprüft und die Haltetafel am Ende des Bahnsteigs abgebaut, da sie auf nicht mehr aktuellen Plänen basierte und keine Funktion mehr hat“, teilt eine DB-Sprecherin mit. Bei einer kürzlichen Überprüfung des Haltepunktes hatte ein Mitarbeiter offenbar diese veralteten Pläne als Basis genommen und die Haltetafel – die es schon seit Jahren nicht mehr gegeben hatte – wieder angebracht.

„Wir bedauern, dass Reisende in Kirchditmold vorübergehend längere Wege in Kauf nehmen mussten“, so die Sprecherin. Insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen, Reisende mit Kinderwagen, schwerem Gepäck oder Fahrrädern sei nun der bewährte kurze Weg zum Zug wieder gegeben.

Die Regiotram-Gesellschaft ist froh über die Korrektur: „Wir sind erleichtert, dass die DB die H-Tafel wieder entfernt hat, denn sie verpflichtete die Triebfahrzeugführer, mit der Zugspitze genau dort zu halten“, so die RTG-Sprecherin. Durch das Entfernen der Tafel sei es wieder erlaubt und möglich, dass die Züge direkt in der Haltestelle halten, sodass die Fahrgäste dort geschützt warten und einsteigen könnten und zum Beispiel in ihrer Sehkraft eingeschränkte Fahrgäste die Türen der Fahrzeuge durch die taktilen Bodenplatten wieder besser auffinden könnten. (Bastian Ludwig)