Schließt das Waldcafé in Kirchditmold für immer?

Von: Bastian Ludwig

Wird auch von vielen Gruppen und Vereinen als Treffpunkt genutzt: Das Waldcafé Hessenschanze am Wilhelmshöher Weg 106/ Ecke Schanzenstraße wird Ende September von der Pächterin aufgegeben. © Bastian Ludwig

Das traditionsreiche Waldcafé Hessenschanze in Kirchditmold steht vor einer ungewissen Zukunft. Ende September gibt die Pächterin Simone Schulze den Betrieb nach sechs Jahren auf.

Kirchditmold - Während Schulze ihre beliebten selbst gebackenen Torten und Kuchen weiter auf Vorbestellung über ihre Internetseite (kuchenbuchen.com) anbieten will, sucht die Eigentümerin des Cafés einen Käufer für die Immobilie.

Wegen des geplanten Verkaufs sei noch offen, ob die Gastronomie am Wilhelmshöher Weg / Ecke Schanzenstraße weiter Bestand haben werde, sagt Eigentümerin Doris Boos. Dies hänge von den Plänen des Käufers ab, der aber noch nicht feststehe. Allerdings gebe es bereits viele Interessenten.

Eröffnete 1959: Das Café und Restaurant „Zu den Tannen“ hatte bis Ende der 1970er-Jahre Bestand. © privat

Wer an einem Kauf interessiert sei, könne sich an das beauftragte Maklerbüro Detharding Immobilien aus Kassel wenden. „Ich würde mich freuen, wenn das Café jemand kauft, der es weiter verpachtet“, so Boos. Aber auch ein Abriss und Neubau auf dem etwa 700 Quadratmeter großen Grundstück sei prinzipiell möglich. Weil sie selbst weiter von Kassel entfernt wohne und sich deshalb nicht permanent kümmern könne, habe sie sich für den Verkauf entschieden. „Das ist mir nicht leicht gefallen, weil das Café ein Herzensding von mir ist. Mein Vater hat es nach dem Krieg gebaut“, erzählt Boos.

Das Café habe sich aus einem einfachen Kiosk entwickelt, den ihr Vater Karl-Heinz Schleicher mit seiner Frau Martha in den 1950er-Jahren geführt habe. „Der Kiosk wurde stetig erweitert, weil die Menschen sich gern dort auf- und unterhielten, nicht zuletzt, weil meine Mutter immer viele interessante Geschichten auf Lager hatte“, erzählt Boos. Anfangs hätten die Gäste dicht gedrängt auf Getränkekisten sitzen müssen. 1959 eröffnete in dem Neubau schließlich das Restaurant und Café „Zu den Tannen“. Dies sei dann aber bereits von Pächtern betrieben worden, erzählt Boos. Sie selbst habe aber als Kind viel Zeit dort verbracht.

Die Anfänge: Vor dem Café stand dort nur ein Kiosk. © privat

Ende der 1970er-Jahre wurde aus dem gutbürgerlichen Ausflugslokal für kurze Zeit die Diskothek „Truthahn“, die bei der Kasseler Jugend beliebt war. Dort fand aber bereits zum Jahreswechsel 1980/81 die letzte Feier statt. Anwohner hatten sich bei der Stadt über den Lärm beschwert, den die an- und abfahrenden Gäste gemacht hätten. „Viele kamen mit Motorrädern, das gefiel den Nachbarn nicht“, sagt Boos.

So ging es ab 1981 mit dem „Café Hessenschanze“ und seinen 50 Plätzen im Inneren und 50 Plätzen auf der Terrasse wieder deutlich ruhiger zu. Wenn die aktuelle Pächterin Simone Schulze in sieben Wochen aufhört, könnte es für lange Zeit ziemlich ruhig bleiben. (Bastian Ludwig)