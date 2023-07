Sie kämpfen mit der Gerüchteküche: Händler in Kirchditmold sehen sich Vorwürfen ausgesetzt

Von: Bastian Ludwig

Teilen

Sie nennen sich Herr Schnickschnack und Frau Firlefanz: Mario und Tatjana Brandau führen seit Januar den „Rockabilly Flower Shop“ an der Zentgrafenstraße. © Bastian Ludwig

Die Betreiber eines Blumen- und Einrichtungsladens in Kirchditmold sehen sich Vorwürfen ausgesetzt. Das steckt dahinter.

Kirchditmold – Mehr als 20 Jahre lang war das italienische Lokal „Trattoria Pippo“ an der Zentgrafenstraße 133 eine Institution in Kirchditmold. 2019 gaben die Betreiber den Betrieb aus Altersgründen auf. Zwei Jahre später wurde der Standort für ein Dreivierteljahr von neuen Betreibern unter anderem Namen wiederbelebt. Seitdem diesen im März 2022 von den Vermietern gekündigt wurde, ist das Bedauern über die gastronomische Leerstelle bei vielen Kirchditmoldern groß.

Diesen Unmut bekommen nun Mario und Tatjana Brandau zu spüren, die seit Jahresbeginn dort einen Einrichtungs- und Blumenladen im 50er-/ 60er-Jahre Stil führen.

Als der Finanzbuchhalter und die Frisörin im Januar an der Zentgrafenstraße ihren „Rockabilly Flower Shop“ eröffneten, waren die Hoffnungen groß. Denn die Geschäfte waren am vorherigen Standort in Harleshausen – wo der dortige Vermieter aber andere Pläne für seine Räume hatte – gut gelaufen. Die Vorfreude wich aber bald der Ernüchterung, wie es die Betreiber beschreiben. Denn mehrfach hätten sich Passanten in ihrer Gegenwart negativ darüber geäußert, dass es am Standort kein Restaurant mehr gebe. „Es hält sich hartnäckig das Gerücht, wir seien die Vermieter und hätten dafür gesorgt, dass die Gastronomen raus mussten“, erzählt Mario Brandau. Deshalb würden manche ihren Laden meiden oder gar schlechte Stimmung machen. „Das verfolgt uns wie ein Fluch“, sagt seine Frau. Das Paar hat nach eigener Aussage in dem halben Jahr bereits 5000 Euro Eigenkapital in das Projekt stecken müssen, um das Geschäft am Leben zu halten.

Dies stimmt auch die tatsächlichen Vermieter nachdenklich. Das Geschwisterpaar Michael Freiboth und Martina Schaumburg hatte die Immobilie bereits 2018 gekauft. Als die „Trattoria Pippo“ auszog, habe der damalige Pächter einen Nachfolger präsentiert, auf den man sich eingelassen habe, erzählt Freiboth.

Doch schon bevor dieser im Sommer 2021 das neue Lokal eröffnete, seien erste Probleme aufgetreten. Es habe sich gezeigt, dass eigentlich große Investitionen vor allem in den Küchenbereich notwendig gewesen wären. Bei einer Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger stellte sich dann heraus, dass der Abzug seit Jahren nicht richtig gereinigt worden war. Durch massive Fettablagerungen war der Betrieb brandgefährlich geworden, sagt Freiboth. Weil Versuche, die Technik zu reinigen, scheiterten, war die Betriebssicherheit nicht länger gewährleistet. „Die Betriebserlaubnis war damit erloschen“, sagt Schaumburg, die Fotos vom Zustand der Küche sowie Protokolle des Schornsteinfegers der HNA vorlegte.

Somit entschieden sich die Vermieter, den Mietvertrag im März 2022 zu beenden und die Räume zu sanieren. „Ich verstehe das Bedauern der Kirchditmolder über den Wegfall der Gastronomie. Aber die Schanklizenz ist erloschen und es wird keine neue geben“, sagt Freiboth. Statt Pizza und Pasta gibt es an der Zentgrafenstraße nun Waffeln, die die Brandaus donnerstags verkaufen. (Bastian Ludwig)