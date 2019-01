Stromausfall in Kassel: 1300 Haushalte im Stadtteil Kirchditmold betroffen

Rund 1300 Haushalte waren am Sonntagnachmittag kurzzeitig von einem Stromausfall im Kasseler Stadtteil Kirchditmold betroffen.

Nach Angaben von Ingo Pijanka, Sprecher der Städtischen Werke, war der Strom bei Haushalten in der Klinikstraße und in der Straße Sängelsrain ausgefallen.

Laut Pijanka war um 14.18 Uhr eine Kabelstörung im Mittelspannungsnetz (10.000 Volt) aufgetreten, von der 13 Stationen betroffen waren. Bei den Stationen handelt es sich um die grauen Verteilerkästen, die an den Straßen stehen. Eine Station versorgt um die 100 Haushalte. Gegen 15.40 Uhr seien alle Haushalte wieder mit Strom versorgt worden.

Bereits am Freitag habe es einen Stromausfall im Bereich Kaulenberg in Kassel gegeben, so Pijanka.