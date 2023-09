Unbekannte stehlen Wohnmobil in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Symbolbild © Carsten Rehder

Ein Wohnmobil haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Straße „Im Weidengarten“ in Kirchditmold gestohlen. Der Besitzer hatte den Diebstahl am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr festgestellt und die Polizei gerufen, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake.

Kassel - Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem weißen Wohnmobil des Herstellers Peugeot, Typ Weinsberg R 59, Kennzeichen KS-MA 1126, im Wert von rund 50.000 Euro führte bislang nicht zum Erfolg.

Letztmalig gesehen worden war das drei Jahre alte Fahrzeug, das am Straßenrand abgestellt war, noch in der Nacht gegen 4.30 Uhr. Wie die Täter vorgingen und wann genau sie in dem kurzen Tatzeitraum zuschlugen, ist bis dato nicht bekannt.

Im Juli hatten Unbekannte ein Wohnmobil in der Ahrensbergstraße im Stadtteil Brasselsberg gestohlen. Im Herbst vergangenen Jahres verschwanden gehäuft Wohnmobile in Kassel. Die Polizei sprach damals gar von einer Diebstahlsserie. Bei den gestohlenen oder angegangenen Wohnmobilen handelte es sich vorwiegend um Fahrzeuge von Fiat und Citröen in Wohnmobilausführung, beispielsweise der Hersteller Pössl, Chausson, Karmann-Mobil, so der Polizeisprecher. Auffällig sei auch gewesen, dass alle betroffenen Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum, am Straßenrand und nicht auf Privatgrundstücken standen. Diese Fahrzeuge hätten in der Regel keine Keyless-Go-Schließsysteme. Die Täter seien bei den Diebstählen entsprechend nicht mit technischen Geräten, sondern eher mit Werkzeugen vorgegangen. Sie brachen die Fahrzeuge auf und schlossen sie kurz. Ob die Taten alle auf das Konto ein und derselben oder verschiedener Tätergruppen gingen, war im Herbst 2022 nicht klar.

Im aktuellen Fall bitten die zuständigen Ermittler des für Kfz-Diebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kripo bitten Zeugen, die am Tatort und in den angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei zu melden. (Ulrike Pflüger-Scherb)