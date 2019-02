Nach Unfall einer Regiotram in Kirchditmold: Bahnen werden umgeleitet

Unfall mit einer Regiotram in Kassel: Aktuell kommt es bei den Bahnen zu Behinderungen.

Eine Regiotram ist am Montagmittag in einen Unfall im Kasseler Stadtteil Kirchditmold verwickelt worden. Mehrere Regiotram-Linien fahren nicht.

Zuletzt aktualisiert um 14.10 Uhr. Nach dem Unfall gegen 13.15 Uhr gibt es derzeit Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr. Zwischen dem Hauptbahnhof und Haltestelle Obervellmar fahren RT1 und RT4 auf unabsehbare Zeit nicht. Die Bahnen werden umgeleitet über Bahnhof Wilhelmshöhe. Der Betreiber bittet alle Fahrgäste, vorerst auf Busse und Straßenbahnen umzusteigen. Auch eine Prognose, wie lange die Sperrung

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich das Unglück direkt an der Haltestelle "Kirchditmold" im Kasseler Westen. Dabei wurde eine Person verletzt. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit noch nicht vor.

Mitte März 2018 gab es in Kassel einen großen Straßenbahnunfall. Damals gab es eine Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Tram. Das Unglück ereignete sich im Stadtteil Oberzwehren. Lkw und Straßenbahn verkeilten sich ineinander. Insgesamt wurden 16 Menschen beim Zusammenstoß verletzt. Darunter waren zwei Schwerverletzte. Ein Millionenschaden entstand. In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu diesem Straßenbahnunfall in Oberzwehren.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns entschieden, nicht über (geplante) Suizide zu berichten, es sei denn, sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen.

Wenn Sie sich betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufgezeigt haben.