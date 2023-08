Nach langer Durststrecke: An der Hessenschanze gibt es wieder Spielgeräte

Von: Katja Rudolph

Endlich: Die Kinder Lia Jaffa (4), Tilda (7), Luisa (4), Nora (5)und Erza (6) freuen sich, dass es an der Hessenschanze wieder Spielgeräte gibt. © Rudolph, Katja

Kassel – An der Hessenschanze kann endlich wieder geklettert, gerutscht und gehangelt werden: Nach langer Flaute auf dem Spielplatzgelände am Waldrand in Kirchditmold sind nun neue Spielgeräte aufgebaut worden.

Bei schönem Wetter herrscht direkt wieder reger Betrieb: Viele Familien und auch Kindergärten, die Ausflüge mit der Tram zur Hessenschanze machen, hatten den Spielplatz vermisst.

Im vergangenen November mussten die alten Spielgeräte abgebaut werden, weil sie morsch und nicht mehr verkehrssicher waren, wie die Stadt Kassel mitteilt. Schaukeln, Rutsche und Holzschlange und Lok hatte vor vielen Jahren der Naturpark Habichtswald aufgestellt.

Nun hat das Umwelt- und Gartenamt Ersatz beschafft – und zwar aus Bettenhausen: An der Grundschule Eichwäldchen musste im Zuge von Bauarbeiten der bisherige Spielplatz weichen. Die Schule bekommt eine neue Mensa und Räume für Ganztagsbetreuung, weshalb der dortige Spielplatz verlegt und neu gestaltet werden muss.

Ein Glücksfall für die Hessenschanze. Dort musste zunächst das abschüssige Gelände neu profiliert und die bisher fehlenden Fallschutzbereiche angelegt werden, wie die Stadt mitteilt. Dann konnten die noch brauchbaren und gegebenenfalls reparierten Spielgeräte vom Eichwäldchen neu errichtet werden: eine Kletterkombination mit Rutsche, ein Hangelgerüst und eine Schaukelanlage. Die darin noch fehlenden drei Schaukelsitze sollen diese Woche angebracht werden. Die an der Hessenschanze bei vielen Kindern beliebte Holz-Lok mit Anhängern wird nach Angaben der Stadt zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgebaut.

Obwohl der Spielplatz bereits recht fertig aussieht, handelt es sich nur um eine Zwischenlösung. Die Ersatzspielgeräte seien auch schon über 15 Jahre alt und werden nicht mehr ewig halten, erläutert Anja Starick, Leiterin des Umwelt- und Gartenamts. Deshalb sei eine Erneuerung des Spielplatzes nach wie vor notwendig. Mittel dafür seien im städtischen Haushalt vorgesehen.

Für den Übergang machen die nun aufgebauten Spielgeräte den Ort wieder zu einer Anlaufstelle für Familien und Kindergruppen. Das Besondere am Spielplatz Hessenschanze ist seine Lage inmitten von Wald und Wiesen. Kinder können sich dort nicht nur an Spielgeräten austoben, sondern auch Naturerfahrungen machen. Davon zeugt auch ein großes aus Ästen gebautes Tipi am Rand des Spielplatzes, das mindestens so gefragt ist wie die Spielgeräte. Durch den umgebenden Laubmischwald eigne sich der Spielplatz auf für umweltpädagogische Exkursionen, sagt Volker Lange vom Umwelt- und Gartenamt. „Wer ganz viel Glück hat, kann sogar eine Blindschleiche entdecken.“ Die beinlose Echsenart ist auf der sonnigen Hessenschanze noch zu finden. (Katja Rudolph)