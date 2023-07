Kirche in Kassel wird verkauft: Sorge, Wut und Trauer bei Anwohnern

Von: Anna-Laura Weyh

Das Bistum Fulda finanziert die katholische Kirche St. Laurentius im Kasseler Stadtteil Philippinenhof nicht weiter. Das Gebäude soll Ende des Jahres verkauft werden.

Philippinenhof – Mehr als 60 Jahre lang haben die Katholiken aus dem Kasseler Stadtteil Philippinenhof-Warteberg Gottesdienste, Taufen und Kommunionen in der Kirche St. Laurentius gefeiert. Diese Feste müssen die Gläubigen nun bald in anderen Kirchen begehen. Denn am 31. Dezember läuft der Mietvertrag zwischen dem Bistum Fulda, dem die Kirche aktuell gehört, und der Pfarrei Sankt Elisabeth aus. Das Bistum will das Kirchengebäude samt Pfarrheim und Pfarrhaus verkaufen.

Immer weniger Menschen besuchen den Gottesdienst, die Kirchenbänke sind längst nicht mehr voll. „Das Gebäude zu behalten, wäre ein gewaltiger Finanzakt. Deshalb müssen wir diesen emotionalen Schmerz aushalten und das Kirchengebäude aufgeben“, sagte André Lemmer in der vergangenen Ortsbeiratssitzung. Er ist Pfarrer in der Gemeinde St. Elisabeth, zu der die Kirchen St. Bonifatius, die Elisabethkirche, St. Joseph und St. Laurentius gehören.

Wird Ende des Jahres verkauft: die katholische Kirche St. Laurentius im Kasseler Stadtteil Philippinenhof-Warteberg. © anna weyh

Kirche in Kassel verkauft: Wut, Sorge und Trauer bei Ortsbeiratssitzung

Denn einen emotionalen Schmerz spüren einige der katholischen Gemeindemitglieder aus dem Kasseler Stadtteil: Auch bei der Ortsbeiratssitzung wurden Sorgen, Wut und Trauer der Bürgerinnen und Bürger deutlich („Sind wir Gläubigen hier nichts mehr wert?“ und „Müssen wir jetzt mit einer Moschee vor der Haustür rechnen?“).

Schon seit 2018 nutzt die syrisch-orthodoxe Gemeinde in Kassel die Kirche St. Laurentius hauptsächlich. Dort finden Gottesdienste statt, auch für syrische Flüchtlinge. Diese Gemeinde möchte St. Laurentius nun auch kaufen, so Lemmer. Noch fehle aber das benötigte Geld dafür. Die syrisch-orthodoxe Gemeinde hat nun zum Spenden aufgerufen. Eine Anfrage der HNA ließ sie unbeantwortet.

Sanierungsarbeiten werden für Kirche in Kassel teuer

Oftmals seien die Kirchengemeinden selbst Träger ihrer Baulast, also der Kirche. In diesem Fall sei das Bistum jedoch eingesprungen, da die Gemeinde den Gebäudekomplex St. Laurentius nicht finanzieren konnte. Das Bistum Fulda teilt mit: „Das Bistum hat die Kirche samt Pfarrheim und Pfarrhaus 2016 von der Kirchengemeinde übernommen. Nun stehen größere Sanierungsarbeiten an, unter anderem Heizungsanlage, Kirchendach und Pfarrheim.“

Da die katholische Kirche nicht mehr Hauptnutzerin des Gebäudes ist, habe sich das Bistum Fulda gegen eine Finanzierung dieser umfangreichen Arbeiten entschieden.

André Lemmer Pfarrer Sankt Elisabeth © Fischer, Andreas

„Damit ein Investor entsprechende Sicherheiten hat und da die katholische Kirche andere Gebäude und Räumlichkeiten in Kassel nutzen kann, soll der Komplex aus Kirche, Pfarrhaus, Pfarrheim und einem zugehörigen Baugrundstück verkauft werden“, heißt es weiter. Gemeindemitglieder sollen künftig an Gottesdiensten in benachbarten Kirchen von St. Elisabeth teilnehmen.

Was wird aus der Kirche nach dem Verkauf?

Auch das Bistum bestätigt, dass es aktuell Gespräche mit der Hauptnutzerin gebe. Auch mit weiteren Interessenten sollen Gespräche nach der Sommerpause aufgenommen werden. Angaben zum Kaufpreis macht das Bistum nicht. Lemmer versichert: „Es geht nicht um einen möglichst hohen Kauferlös. Es geht auch darum, wenn möglich eine christliche Nachnutzung zu finden.“

Der Pfarrer sagt in der Ortsbeiratssitzung: „Wir wollen St. Laurentius unbedingt weiterdenken, auch ohne Kirchengebäude. Wir werden die Kirche verlassen, das Tun wird aber nicht aufhören.“ (Anna-Laura Weyh)