Große Kirchen verlieren auch im Raum Kassel mehr Mitglieder denn je

Evangelische Landeskirche und Bistum Fulda

+ © - Viele Menschen verlassen die Kirche: Das Foto entstand 2019 bei einer Aktion der Initiave Maria 2.0 in der katholischen Kirche St. Familia in Kassel. © -

Die großen Kirchen werden kleiner, auch in Kassel und Umgebung. Zum Mitgliederrückgang tragen zum großen Teil Austritte bei. Wir haben die Zahlen für die Region.

Kassel/Fulda – Die starken Mitgliederverluste der großen Kirchen spiegeln sich auch in der Region wider. Allerdings war der Anteil der aktiven Austritte im Raum Kassel sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche zuletzt geringer als im deutschlandweiten Trend. Vor Kurzem hatte die katholische Kirche mit dem Negativrekord von mehr als einer halben Million Austritten Schlagzeilen gemacht.

Wir haben uns die Entwicklung im Bistum Fulda und bei der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck angesehen. Dabei ist zu beachten, dass in die Mitgliederentwicklung nicht nur die aktiven Austritte hineinspielen, sondern auch Sterbefälle sowie auf der Positivseite Taufen und (Wieder-)Eintritte den Gesamtsaldo bestimmen.

Katholische Kirche

Das Bistum Fulda hat im vergangenen Jahr 13 301 Kirchenmitglieder verloren – mehr denn je, bei seit Jahrzehnten rückläufigen Gesamtzahlen. Mehr als die Hälfte des Verlusts geht dabei auf Austritte zurück. Ihre Mitgliedschaft bei der Kirche aufgekündigt haben insgesamt 7502 Menschen. Das sind 41,5 Prozent mehr als im Vorjahr (5301 Austritte). Bundesweit waren die Austritte bei den Katholiken innerhalb des vergangenen Jahres um 45 Prozent gestiegen.

Im Dekanat Kassel-Hofgeismar sind die Austritte zwar auch deutlich gestiegen auf 1358 (Vorjahr: 1104). Das entspricht einem Anstieg von 23 Prozent – also deutlich geringer als auf Bistumsebene. Allerdings gab es im Vorjahr bereits einen sprunghaften Anstieg der Austritte um 57 Prozent auf den erstmals vierstelligen Wert im Dekanat. Auf Bistumsebene war der Effekt seinerzeit mit 52 Prozent ähnlich hoch. Damals schlug der Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln und der Umgang damit durch Kardinal Woelki hohe Wellen.

Zusammen mit den demografischen Faktoren und gesunkenen Taufzahlen ist damit die Gesamtzahl der Mitglieder weiter gesunken: Zuletzt gab es im Bistum noch 347 777 Katholiken. Davon leben 53 508 im Dekanat Kassel-Hofgeismar. Seit dem Jahr 2000 ist die Mitgliederzahl der katholischen Kirche damit um mehr als 22 Prozent gesunken.

Für das Jahr 2035 wird noch mit 300 000 Kirchenmitgliedern bistumsweit gerechnet, für 2060 mit 185 000 Mitgliedern. Das geht aus der „Freiburger Studie“ hervor, in der Freiburger Wissenschaftler eine Prognose für Mitglieder- und Kirchensteuerentwicklung der großen Kirchen erstellt hatten.

Evangelische Kirche

Die Mitgliederzahl der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck (EKKW) ist seit dem Jahr 2000 um fast 27 Prozent gesunken. Im Stadtkirchenkreis Kassel fiel der Rückgang mit 32 Prozent noch stärker aus. Ende vorigen Jahres zählte die EKKW 730 478 Mitglieder, davon leben 61 147 in der Stadt Kassel.

Was die langfristige Mitgliederentwicklung angeht, prognostiziert die „Freiburger Studie“ für die Evangelische Landeskirche für das Jahr 2035 noch rund 560 200 Mitglieder, für 2060 noch 301 200 Mitglieder (Berechnungen Stand 2021).

Auch in der Evangelischen Landeskirche tragen hohe Austrittszahlen entscheidend zum Mitgliederrückgang bei. EKKW-weit sind im vergangenen Jahr 12 265 Menschen ausgetreten, das sind 44,7 Prozent mehr als im Vorjahr (8474 Austritte). Deutschlandweit war die Zahl der Austritte aus der Evangelischen Kirche im vergangenen Jahr um 35 Prozent gestiegen.

Im Stadtkirchenkreis Kassel sind die Austrittszahlen zumindest im vergangenen Jahr nicht derart stark gestiegen. Mit 1548 Fällen betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahr 19,5 Prozent (1295 Austritte). Allerdings hatte es auch hier bereits im Vorjahr einen kräftigen Anstieg um 31,7 Prozent gegeben. Auf Landeskirchenebene waren die Austrittszahlen seinerzeit um 22,4 Prozent gestiegen.

Die Gründe

Ein Kirchenaustritt erfolgt – anders als der Eintritt – nicht bei der Kirche selbst, sondern er muss bei der jeweiligen Stadt oder Gemeinde erklärt werden. Gründe werden dabei nicht abgefragt. Dennoch haben die Kirchen durch Gespräche oder Studien Erkenntnisse dazu.

Die Evangelische Landeskirche geht für 2022 von einer Vermengung verschiedener Faktoren aus: Vermutlich spielten Energiekrise, hohe Inflation und der damit verbundene Druck zu finanziellen Einsparungen eine Rolle, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Laut einer Studie gebe es oft keine konkreten Anlässe für den Austritt. Als Grund häufig genannt werde neben der persönlichen Irrelevanz von Religion und Kirche die Ersparnis der Kirchensteuer. Es gehe also oft um eine „Kosten-Nutzen-Abwägung“, die bei fehlender religiös-kirchlicher Bindung einen Austritt wahrscheinlicher macht.

„Wir sind und bleiben in der Gesellschaft präsent, auch wenn wir uns verändern“, betont Bischöfin Beate Hofmann mit Verweis auf den Reformprozess der EKKW. „Wir werden auch weiterhin von unserem Glauben erzählen, Menschen durchs Leben begleiten und Sorgenetze knüpfen.“

Das Bistum Fulda verweist bei der Frage nach Gründen auf „das gesamtgesellschaftliche Phänomen, dass die Bindungskräfte relevanter Gruppen, Kräfte und Initiativen nachlassen“, was die Kirchen ebenso treffe wie Parteien und Vereine. „Hinzu kommt eine zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft sowie kircheninterne Konflikte und ein anhaltender Vertrauensverlust im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt.“

Als Antwort auf diese Entwicklungen arbeite das Bistum seit Jahren „an einer neuen Kultur des Miteinanders, (…) hin zu einer inklusiven Kirche im Dialog mit der Vielfalt ihrer Mitglieder und der säkularen Gesellschaft“, so ein Sprecher. Dazu zähle auch, die Erfahrungen und Versäumnisse der Vergangenheit im Umgang mit sexuellem Missbrauch und Machtmissbrauch konsequent aufzuarbeiten. (Katja Rudolph)