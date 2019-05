Große Zeltausstellung

Natur hautnah erleben - Seit mehr als 30 Jahren bietet der zweistöckige Laden in Kassels Mitte alles, was sich um Aktivitäten an der frischen Luft dreht.

Der Kletterkogel organisiert gemeinsam mit dem Jack Wolfskin Store am 25. Mai 2019 von 10.00 bis 17.00 Uhr Kassels größte Zeltausstellung auf dem Campingplatz Kassel, Giesenallee 9, 34121 Kassel. Mehr als 50 aufgebaute Zelte aus den Kategorien: Leicht-, Familien- oder Expeditionszelte. An diesem Tag profitieren Sie von einer kompentenen Fachberatung zu Zelten, Pflege, Zubehör und weitere Tipps. Für jeden, der die Annehmlichkeiten eines Hotelzimmers nicht missen möchte, gibt es Ausrüstung fürs Glamping, also „glamouröses Camping“. Mit Bratwurst, Getränken wird die Ausstellung perfekt abgerundet. Unser besonderes Angebot für Sie. Auf Ausstellungszelte erhalten Sie 20 % Rabatt bei Selbstabbau ab 17:00 Uhr. Bis 31. Mai 2019 erhalten Sie 10 % auf vorrätige, sowie bestellte Zelte. Zeltausstellung Wann: 25.05.2019, 10:00 - 17:00 Uhr Wo: Campingplatz, Giesenallee 9, 34121 Kassel Was: Über 50 aufgebaute Leichtzelte, Familienzelte, Expeditionszelte, Glamping + Zubehör von Tatonka, Vaude, Hilleberg, Nordisk, Jack Wolfskin, MSR und Mckinley. Sonderkonditionen auf Austellungsstücke -20% Outdoorausrüster, gemeinsam mit Jack Wolfskin Store Kassel. Weitere Infos zu diesem Event vom Veranstalter unter www.kletterkogel.de oder direkt im Laden Garde-du-Corps-Str. 1, 34117 Kassel, 0561 / 776192