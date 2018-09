Die Knöllchen-Jagd auf Manga-Fans: Kontrollwütige statt Helfer

Kassel. Es ist schon erstaunlich, welches Phänomen jedes Jahr zu beobachten ist, wenn Manga-Fans in Kassel sind. Kaum sind sie da, so scheint es, schwirren die Ordnungshüter der Stadt aus und verteilen fleißig Knöllchen. Ein Kommentar.

Die Ordnungshüter machen das so gewissenhaft, dass der Eindruck entsteht, als handele es sich dabei um ein Computerspiel, bei dem es darum geht, möglichst viele Zettel unter die Windschutzscheiben der Autos zu heften. Je mehr, desto besser.

So haben am vergangenen Wochenende die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung laut Aussage der Stadt 550 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet – in einer Gegend, in der sonst selten ein Ordnungshüter zu entdecken ist. Das gilt erst recht an einem Samstag oder Sonntag. Wenn die Manga-Fans zur Connichi-Messe kommen, sind sie aber auf der Lauer.

Damit hier kein Missverständnis aufkommt: Die Manga-Fans zeigen beim Parken mitunter so viel Fantasie wie beim Nähen ihrer Kostüme. Sie pfeifen auf die allgemeinen Konventionen und sehen selbst in einer Verkehrsinsel ein hübsches Plätzchen für Papas Auto. Das Abenteuer scheint für sie schon bei der Suche nach einem Stellplatz zu beginnen. Nichts ist verboten, und ein meterhoher Bordstein wird eher als Herausforderung statt als Hindernis gesehen.

Das ist ärgerlich – nicht nur für Papas Auto. Und natürlich müssen die Ordnungshüter dafür sorgen, dass in einem Viertel nicht das komplette Chaos ausbricht – und die Anwohner überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, auf den für sie vorgesehenen und von ihnen bezahlten Plätzen zu parken. Aber eine Stadt muss sich schon auch Gedanken machen, was sie eigentlich will.

Kassel schmückt sich auf der einen Seite damit, idealer Standort für Messen und Veranstaltungen zu sein. So freute sich das Kongress Palais im Rückblick auf das Jahr 2017 über einen Rekord in Sachen Auslastung und verwies in dem Zusammenhang auch auf die 26.000 zumeist jungen Besucher, die zur Connichi-Messe kamen – „Deutschlands größter Manga-Convention“.

Auf der Internetseite der Stadt wird ebenfalls auf die Messe hingewiesen – und das nicht ohne Stolz, wenn es heißt, dass sich die Connichi inzwischen zu einem festen Termin im Kasseler Kulturleben entwickelt hat.

Auf der anderen Seite reißt die Stadt diese vermeintliche Freude über die junge Szene in Kassel wieder ein, wenn die Ordnungshüter ihre Jagd nach Falschparkern in einem Viertel bis zum Äußersten treiben, in dem es schlicht keine ausreichende Zahl an Parkplätzen für eine solch große Veranstaltung mit mehr als 25.000 Menschen gibt.

Ein wirklich guter Gastgeber wäre Kassel erst dann, wenn es die jungen Menschen bei der Suche nach einem Parkplatz begleiten würde, wenn die Ordnungskräfte als Helfer dienten und nicht als Kontrollwütige aufträten. Das wäre Service, ja, das wäre modern.