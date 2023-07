Königs-Galerie in Kassel verändert sich: Modehaus Sinn öffnet erste Fläche am 20. Juli

Von: Axel Schwarz

Vor der ersten Eröffnungs-Etappe: von links André Bunn, Geschäftsführer Thomas Wanke und die Kasseler Geschäftsleiterin Sabine-Amelie Gertner vom Modeunternehmen Sinn sowie Königs-Galerie-Manager Heinz Schäffer. © Axel Schwarz

Abgeklebte Schaufenster sind meist Standard in den Tagen vor Neueröffnungen. Das Modehaus Sinn macht es anders bei seinem Umzug in die Kasseler Königs-Galerie.

Kassel – Wie auf einer hell erleuchteten Bühne können Passanten dort verfolgen, wie die weitläufigen früheren Flächen des Modeanbieters Cos den letzten Schliff als Teilfläche mit trendiger Damenmode von Sinn bekommen.

Am Donnerstag, 20. Juli, soll diese erste Etappe des Ortswechsels in Betrieb gehen. Während das Haupthaus gegenüber parallel geöffnet bleibt, wird sich Sinn mit seinen diversen Sortimentsbereichen bis zum Jahresende sukzessive in weiteren Bereichen der Galerie installieren.

Hintergrund des Umzugs ist, dass sich Sinn mit den Eigentümern des angestammten Domizils nicht über zukünftige Mietkonditionen einig geworden ist. Am Ende des Ortswechsels werde der Modeanbieter zwar etliche nicht wirklich benötigte Raumkapazitäten los sein, jedoch rund 90 Prozent der heutigen Warenpräsentationsfläche zur Verfügung haben, sagte Sinn-Geschäftsführer Thomas Wanke.

Wie sich das in nächster Zeit in der Königs-Galerie darstellt, wurde am Montag bei einer Ortsbegehung deutlich. Galerie-Manager Heinz Schäffer sprach von einer „Operation am offenen Herzen“ der Einkaufsstätte. Die baulichen Eingriffe haben hinter den Kulissen bereits begonnen.

Und das auf viel größerer Fläche, als man gemeinhin vermuten würde: Den weitläufigsten Bereich, der künftig von Sinn bespielt wird, hat nämlich kaum jemand auf dem Zettel. Sinn-Chef Wanke wartete mit einer Überraschung auf: „Das wird die größte Verkaufsfläche für Herrenmode- in Kassel.“

Versteckte Raumreserve: Die zweigeschossige Gebäudebrücke hat bis vor Kurzem große Flächen innerhalb der Kö-Galerie ans Modehaus C&A (links) angebunden. © Schwarz, Axel

Es geht um einen insgesamt 3000 Quadratmeter großen Bereich auf zwei Etagen, der über eine Art Verbindungsbrücke an das benachbarte Modehaus C&A angeschlossen ist. Im Zuge von dessen Renovierung hat C&A diese seit vielen Jahren gemieteten Bereiche an die Königs-Galerie zurückgegeben.

Von der Galerieebene Neue Fahrt führt eine Rolltreppe dorthin. Eine weitere, noch zu schaffende Rolltreppe soll künftig auch die darüber liegende Etage erschließen, die von C&A bisher lediglich als Lagerfläche genutzt wurde. Der Raumeindruck dort oben ist gewaltig: Großzügige Fensterflächen und mehrere Balkone eröffnen Blickperspektiven auf die Martinskirche und bis in die Karlsaue.

Die beiden ungenutzten Etagen sind sozusagen eine versteckte komplette Warenhausfläche im Herzen Kassels. Dort könnte sich der vollständige Umbau zur Herrenmodeabteilung noch bis ins erste Quartal 2024 hineinziehen, sagte Thomas Wanke von der Sinn-Geschäftsführung.

In den anderen Bereichen der Königs-Galerie soll es schneller gehen. So soll es nach der Eröffnung der ersten, 500 Quadratmeter großen Sinn-Fläche in gut zwei Wochen weitergehen:

Riesige Fläche: Auf 3000 Quadratmetern will Sinn Kassels größte Verkaufsfläche für Herrenmode schaffen. Die obere Etage (Bild) bekommt noch eine Rolltreppe. © Schwarz, Axel

Anfang September geht auf der Galerieebene Neue Fahrt ein separater, 100 Quadratmeter großer Bereich mit Sinn-Damenmode in größeren, kurvigeren Größen an den Start. Zurzeit sind die Schaufenster des dafür vorgesehenen Bereichs mit Dschungelmotiven abgeklebt.

Ebenfalls ab Anfang September werden im Erdgeschoss zwei Ladenlokale, die an die Sinn-Verkaufsfläche grenzen, umgebaut und dieser zugeschlagen. Derzeit befinden sich dort noch eine Gant-Modefiliale und ein Brautmodegeschäft. Beide Betreiber werden laut Galeriemanager Schäffer die Einkaufsstätte verlassen, nach dem vier- bis sechswöchigen Umbau erhalte Sinn an dieser Stelle noch mal 250 Quadratmeter Fläche mehr.

„Sinn“ in Kassel: Umzug nach 31 Jahren Vor der Entscheidung, in die Königs-Galerie umzuziehen, hatte das Hagener Modeunternehmen Sinn erfolglos über eine Mietvertragsverlängerung für sein Kasseler Modehaus verhandelt. Nach 31 Jahren läuft der Vertrag nun zum Jahresende aus. Es sei nicht gelungen, sich auf Konditionen zu einigen, die für Sinn akzeptabel gewesen wären, sagte Sinn-Geschäftsführer Thomas Wanke. Mit der Eigentümerin der Königs-Galerie, der HT Königsgalerie GmbH mit Sitz in Hildesheim, seien die Verhandlungen dagegen „ausgesprochen partnerschaftlich“ gewesen.

Größere Veränderungen im Haus zugunsten des neuen Ankermieters stehen dann noch auf der oberen Ebene an, genauer gesagt im Passagenbereich zum Florentiner Platz und zur Theaterstraße hin. Die meisten Ladenlokale stehen dort ohnehin bereits leer, hinter den verhängten Scheiben ist die Entkernung bereits weit gediehen.

Ab August werden laut Heinz Schäffer auch die Flächen der Eisdiele und des Weinladens Barrique umgebaut, die beide hausintern umziehen. Lediglich das Gewürz- und Delikatessengeschäft Viola bleibe am Haus-Zugang der Passage bestehen, alles Andere in diesem Bereich werde ebenfalls zur Verkaufszone des Modeanbieters Sinn – mit Rolltreppen-Zugang zur Herrenabteilung.

Eine Passage komplett für Sinn: Hier stehen die meisten Läden bereits leer. Hinter den verhängten Ladenfronten ist die Entkernung bereits weit fortgeschritten. © Schwarz, Axel

Das solle funktionieren, indem die Passage zum separat verschließbaren Modehausbereich gestaltet wird, erläuterten die Planer. Rechts und links des künftig schmäleren Gangs, der fürs allgemeine Publikum passierbar bleibt, werden die Ladenfronten entfernt und zu Präsentationsbereichen der von Sinn vertretenen Modelabels umgestaltet.

Nach Geschäftsschluss wird sich diese Modehauszone zwischen den zentralen Rolltreppen und dem Ausgang Florentiner Platz unabhängig vom sonstigen Treiben in der Königs-Galerie verschließen lassen.

Wenn alles umgebaut ist, wird der Modeanbieter Sinn rund ein Drittel der Gesamt-Verkaufsfläche in der Königs-Galerie belegen. Damit würde das Problem der in letzter Zeit stark zunehmenden Leerstände auf einen Streich in eine Vollbelegung umgewandelt, sagte Schäffer.