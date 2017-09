Umfangreiche Arbeiten an der Oberen Königsstraße in Kassel starten heute

Kassel. Am heutigen Montag starten die Umbauarbeiten in der Oberen Königstraße, die sich mit Unterbrechungen bis zum Herbst 2019 hinziehen werden.

Die documenta 14 ist Geschichte, doch Ruhe kehrt deshalb auf der Königsstraße nicht ein. Denn der zweite Bauabschnitt der Königsstraßensanierung beginnt am heutigen Montag. Nachdem die Untere Königsstraße bereits erneuert wurde, geht es nun – nach der Kunstpause – auf dem oberen Abschnitt weiter. Zunächst werden Kanäle und Leitungen erneuert.

In der ersten Bauphase, die bis zum 3. November dauern wird, sind die Bauarbeiter zwischen Friedrichsplatz und Einmündung Wilhelmsstraße im Einsatz. Dort werden die Gas- und Wasserleitungen erneuert, weshalb einzelne Bereiche abgesperrt werden.

Der Zugang zu allen Geschäften bleibt aber gewährleistet. Gebaut wird überwiegend an den Wochentagen zwischen 6 und 17 Uhr. Parallel zu den Arbeiten auf der Oberen Königsstraße werden auch auf der Unteren Königsstraße noch Restarbeiten und Reparaturen erledigt.

Casseler Freyheit findet statt

Die Casseler Freyheit findet trotz Baustelle vom 26. Oktober bis 29. Oktober wie geplant statt. Wenn ab dem 13. November der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird, sind die Baustellen aber wieder verschwunden. Damit wird auch gewährleistet, dass das Weihnachtsgeschäft nicht gestört wird. Bagger und Bauarbeiter rücken erst im April 2018 wieder an. Dann wird der Leitungs- und Kanalbau fortgesetzt, bevor in den Sommerferien die ersten neue Gleise verlegt werden. In dieser Zeit werden die Bahnen über den Ständeplatz umgeleitet. Auch die Westseite des Gehwegs der Königsstraße erhält im Sommer 2018 ein neues Pflaster.

Ein Jahr später werden der Austausch der Gleise und die Pflasterarbeiten auf der Ostseite des Gehwegs fortgesetzt. Die 17 Millionen Euro teure Sanierung der Königsstraße soll bis Herbst 2019 abgeschlossen sein. Neben dem neuen Pflaster, den neuen Leitungen und den neuen Gleisen beinhaltet diese auch eine neue Hängebeleuchtung. Zudem sind neue Bänke vorgesehen.

Erster Bauabschnitt: Gas- und Wasserleitungen