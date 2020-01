So sah der Schriftzug vor dem Diebstahl aus: Das Foto wurde im August 2019 aufgenommen. ARCHIVFoto: Bastian Ludwig

Kassel – Das Königstor ist verschwunden. Nicht die Straße, die in den Stadtteilen Mitte und Vorderer Westen liegt, sondern der Schriftzug an der Sporthalle, die derzeit von der Stadt Kassel saniert wird.

Mit diesem nicht alltäglichen Diebstahl, der vergangenen Freitag entdeckt worden ist, beschäftigt sich die Polizei. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz ist durch den Diebstahl des beleuchteten und mehrere Meter großen Schriftzugs „Königstor“ ein Schaden von rund 14 000 Euro entstanden.

Laut Polizei lasse sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 21. Januar, 17 Uhr, und Freitag, 24. Januar, 13 Uhr, eingrenzen. Die Täter waren offenbar auf das Baugerüst an der Fassade der Sporthalle an der Luisenstraße/Ecke Westendstraße geklettert und hatten anschließend den drei Meter langen und 70 Zentimeter hohen Schriftzug „Königstor“ abmontiert. Nach Einschätzung der Beamten müssen sie dazu Werkzeug verwendet haben. An der Fassade blieben letztlich nur die Worte „Sporthalle am“ zurück.

Diese wurden mittlerweile aber auch von Mitarbeitern der Stadt entfernt, um sie vor Diebstahl zu schützen. Nach Angaben eines städtischen Mitarbeiters sei der Schriftzug auf alle Fälle zur Wieder- oder Weiterverwendung gedacht gewesen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.