KÖRPERWELTEN ab Februar in Kassel – Jetzt Tickets sichern

Eine faszinierende Reise unter die Haut. Ab Februar erstmals in Kassel: KÖRPERWELTEN – Eine Herzenssache

Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley präsentieren ab 21. Februar 2020 erstmals ihre aktuelle Ausstellung in der documenta-Halle in Kassel: „KÖRPERWELTEN – Eine Herzenssache“!

Tickets ab 6. Dezember bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. KÖRPERWELTEN ist eine Ausstellung, die den Blick auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig verändert. Mehr als 50 Millionen Menschen weltweit haben sich bereits auf diese Selbstentdeckungsreise begeben.

Beginnend vom Skelett des Menschen über das Zusammenwirken der Muskulatur bis hin zur Entwicklung im Mutterleib erhält der Besucher ein detailliertes Bild über Aufbau und Funktion unseres Innenlebens. Anhand einzigartiger Präparate werden für jedermann verständlich Organfunktionen und häufige Erkrankungen erläutert. Rund 200 Exponate gibt es in der Kasseler Ausstellung zu sehen, darunter 20 Ganzkörperplastinate sowie Teilpräparate, transparente Körperscheiben und einzelne Organe.

+ © Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN

Thematischer Schwerpunkt dieser Ausstellung ist das Herz mit seinem weit verzweigten Gefäßsystem. Das Hochleistungsorgan des Körpers ist der Motor unseres Lebens, aber durch die Dauerbelastung Funktionsstörungen und Verschleißerscheinungen ausgesetzt. Krankheiten des Blut-Kreislaufsystems sind heute die häufigste Todesursache.

„Sie sind jedoch vermeidbar“, so die Ärztin und Kuratorin Dr. Angelina Whalley. „Auf unser Herz, dieses lebenswichtige Organ, achten wir oft erst, wenn es erkrankt oder unter großer Belastung leidet. Ich wünsche mir, dass die Ausstellung unsere Besucher anregt, herzbewusster und herzgesünder zu leben.“

Für Inhaber der HNA-Abo-BonusCard gibt es vergünstigte Tickets (nur im Vorverkauf)! 40 Prozent „Early Bird“-Vorteilsrabatt auf Familien- und Erwachsenenkarten für einen Ausstellungsbesuch bis einschließlich 8. März. Für einen Ausstellungsbesuch ab 9. März erhalten Abo-BonusCard-Besitzer 4 € Rabatt auf Familienkarten und 2 € auf Erwachsenenkarten. Rabatte nur erhältlich beim HNA-Kartenservice und den HNA-Geschäftsstellen.

+ © Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN

Weitere Informationen

Adresse: documenta-Halle, Du-Ry-Straße 1, 34117 Kassel

Öffnungszeiten: Freitag, 21. Februar bis Sonntag, 17. Mai 2020 Mo–Fr: 9–18 Uhr, Sa, So & Feiertage: 10–18 Uhr (letzter Einlass jeweils um 17 Uhr)

Nutzen Sie den Vorverkauf, um Wartezeiten zu vermeiden!

Tickets: Ab Freitag, 6. Dezember 2019 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, beim HNA Kartenservice sowie in den HNA Geschäftsstellen, in den Tourist-Infos in der Wilhelmstraße und im ICE-Bahnhof, unter www.koerperwelten.de und telefonisch unter 01806 700 733 (€ 0,20 pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz € 0,60).

Kostenlose Hotline für Gruppenbuchungen und Schulklassen:

Tel. 0761 88849981 (Mo–Fr: 8.00–19.30 Uhr, Sa: 10.00–18.00 Uhr, So: 10.00–15.00 Uhr) oder per E-Mail an koerperwelten-kassel@reservix.de.

Achtung: An Wochenenden und Feiertagen Buchung von Zeitfenstern erforderlich! Mit der Buchung eines Zeitfenster-Tickets ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Timeslots möglich. Die Verweildauer ist zeitlich unbegrenzt.

Infos rund um die Ausstellung unter www.koerperwelten.de/kassel