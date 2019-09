Kollision auf Kreuzung: 46-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Oberzwehren – Ein 46-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr in Oberzwehren schwer verletzt worden.

Der 46-Jährige aus Kassel, der mit seinem BMW auf der Heinrich-Plett-Straße fuhr, wollte an der Kreuzung zur Korbacher Straße nach rechts abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem auf der Korbacher Straße in Richtung Niederzwehren fahrenden, vorfahrtsberechtigten Kia. An dessen Steuer saß ein 36-jähriger Mann aus Fritzlar.

Der BMW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die schweren Verletzungen aber nicht lebensbedrohlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, weshalb ein Abschleppunternehmen sie bergen musste. Es entstand Sachschaden von rund 16 000 Euro. use