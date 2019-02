Kontrollen in Hessen: Fahrer eines Gefahrguttransports mit 2,8 Promille gestoppt

Erneute Polizeikontrollen in Hessen: Am Sonntag wurden Lkw-Fahrer auf Rastplätzen und aus dem fließenden Verkehr heraus von Beamten kontrolliert.

Alkoholisierte Lkw-Fahrer wurden am Sonntag von der Polizei in Hessen erneut aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden bei Kontrollen auf Rastplätzen 224 Lasterfahrer kontrolliert.

Davon standen 59 unter Alkoholeinwirkung. 19 Fahrern musste die Weiterfahrt aufgrund der 0,5 Promille-Grenze untersagt werden.

Zudem kontrollierten die Beamten auch Fahrer, die bereits auf den Straßen unterwegs waren. Insgesamt 464 Fahrer hielt die Polizei in ganz Hessen aus dem fließenden Verkehr heraus an. Bei drei von ihnen ergab sich der Verdacht auf den Einfluss von Drogen, bei drei weiteren der Verdacht auf den Einfluss von Alkohol.

In Nordhessen überprüfte die Polizei nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz insgesamt 223 Fahrer, sowohl vor dem Fahrtantritt als auch während der Fahrt in Kontrollstellen. Bei 37 von ihnen stellten die Polizisten vor der Fahrt eine Alkoholisierung fest, die in elf Fällen zu einer Untersagung der Abfahrt führte. Zwei Männer wurden zudem mit 1,46 und 1,6 Promille Alkohol am Steuer von Lkw aus dem fließenden Verkehr gezogen. Gegen sie leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Stadt und Landkreis Kassel

Auf der Rastanlage Kassel an der A7 trafen die Polizisten auf zwei polnische Lkw-Fahrer, bei denen die Atemalkoholkontrollen Werte von 1,09 und 1,78 Promille ergaben. Ihnen wurde der Fahrtantritt untersagt.

Schwalm-Eder-Kreis

Auf dem Autohof an der A 7 bei Guxhagen untersagten die Beamten zwei rumänischen Fahrern mit 1,15 und 2,26 Promille die Abfahrt. An der Rastanlage Hasselberg winkten sie den mit 1,46 Promille am Steuer sitzenden deutschen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr. Er musste eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins über sich ergehen lassen.

Waldeck-Frankenberg

Entlang der A 44 und der B 252 im Kreis Waldeck-Frankenberg trafen die Polizisten auf insgesamt fünf Lkw-Fahrer, die 1,1 Promille oder mehr Alkohol in der Atemluft hatten. Den höchsten Wert mit 2,8 Promille förderte der bulgarische Fahrer eines Gefahrguttransportes zutage, der nach seiner Ruhepause am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, in Korbach zum Entladen sein wollte. Ihm und den vier anderen Fahrern blieb die Abfahrt ebenfalls versagt.

An einer Kontrollstelle auf der B 252 bei Twiste zogen die Beamten dann den zweiten alkoholisierten Fahrer an diesem Abend aus dem fließenden Verkehr. Der in Korbach wohnende Mann, dessen Überprüfung den Atemalkoholwert von 1,6 Promille ergab, musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein zur Sicherstellung aushändigen.

In den vergangenen drei Jahren ereigneten sich in Hessen 382 Verkehrsunfälle, an denen alkoholisierte Lkw-Fahrer beteiligt waren, so Jörg Reinemer, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Dabei kamen vier Personen ums Leben, 29 wurden schwer und 101 leicht verletzt.

Im Zuge der aktuellen Maßnahmen gegen Alkohol an Lkw-Steuern hat die Polizei bereits am 27. Januar bei groß angelegten Präventionsmaßnahmen rund 1200 Fahrer vor deren Abfahrt kontrolliert: 190 Personen hatten unter Alkoholeinfluss gestanden, 79 Fahrern musste der Fahrtantritt untersagt werden.

