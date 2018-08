Kontrollen vor Schulen: 79 Autofahrer in Stadt und Landkreis Kassel zu schnell

Kassel. In der Stadt und im Landkreis Kassel waren an sechs Schulen Geschwindigkeitsmessstellen aufgebaut: 79 Autofahrer waren zu schnell unterwegs.

Anlässlich des neuen Schuljahrs machten Mitarbeiter der Verkehrsinspektion Kassel, der Gemeinde Kaufungen sowie der Stadt Kassel am Montag mehrere Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen in der Stadt und im Landkreis Kassel. An sechs Schulen waren Geschwindigkeitsmessstellen aufgebaut, die von knapp 1350 Fahrzeugen durchfahren wurden.

In der Zeit zwischen 7 und 13.30 Uhr seien insgesamt 79 Autofahrer zu schnell gefahren, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit. In allen Fällen müssen die Fahrer mit einem Verwarnungsgeld zwischen 15 und 35 Euro rechnen. Die traurigen Rekorde erreichten ein Fahrer vor der Jungfernkopfschule in Kassel, der in einer Tempo-30-Zone mit 52 km/h fuhr, und ein anderer Autofahrer, der ebenfalls bei maximal erlaubten 30 km/h vor der Regenbogenschule in Lohfelden mit 49 km/h unterwegs war. „Sie schrappten nach Abzug der Toleranz von drei km/h nur knapp an einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg vorbei“, so Werner.

Rubriklistenbild: © Rene Ruprecht/dpa