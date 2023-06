Konzert auf dem Friedrichsplatz: Kassel feiert Sting

Von: Florian Hagemann

Teilen

Kurz vor Konzertbeginn: Sting in Kassel © Andreas Fischer

12.000 Konzertbesucher und viele Zaungäste in der Innenstadt: Kassel erlebte am Dienstag einen stimmungsvollen Konzertabend mit Weltstar Sting.

Kassel – Bestes Wetter, ideale äußere Bedingungen und im Mittelpunkt: Sting. Das Konzert des britischen Musikers war mit 12.000 Besuchern ausverkauft. Viele kamen aber auch ohne Ticket in die Innenstadt, um die Atmosphäre rund um den Friedrichsplatz zu genießen und die weltbekannten Songs zu hören – wie Message In A Bottle und Englishman In New York, die Sting gleich zu Beginn spielte. Im Vorfeld war Stings Sohn Joe Sumner aufgetreten.

Die Polizei meldete bis Dienstag kurz nach Konzertbeginn um 21 Uhr keine nennenswerten Zwischenfälle. Oliver Forster, Geschäftsführer des Konzertveranstalters Cofo, erklärte, nachdem Sting die ersten Songs zum Besten gegeben hatte: „Alles läuft wie geschmiert und wie geplant.“ Forster nahm auch Bezug auf die vielen Zaungäste rund um den Friedrichsplatz und meinte: „Das Ganze ist fast zu einem Stadtfest mutiert. Es ist wunderschön.“

Das Motto des Abends hatte Ernesto Plantera, Geschäftsführer des Sicherheitsunternehmens Protex, schon früh ausgemacht: „Das Wetter ist cool, die Menschen sind cool – alles entspannt“, sagte er rund eine Stunde nach dem offiziellen Einlass. 100 Menschen hatten schon vor 18 Uhr am Haupteingang gewartet, um die besten Plätze zu bekommen. Danach füllte sich die Konzertarena nach und nach. Insgesamt war Protex mit 90 Mitarbeitenden im Einsatz. Negative Vorfälle wurden bis gestern kurz nach Konzertbeginn nicht bekannt. Auch der Straßenverkehr am Steinweg lief weitestgehend reibungslos.

Sting auf dem Friedrichsplatz in Kassel - die Bilder Fotostrecke ansehen

Zwei Tage vor Sting waren bereits Zoe Wees und Sarah Connor auf der Bühne vor dem Fridericianum aufgetreten – vor annähernd 6000 Besuchern. Insgesamt strömten also am Sonntag und Dienstag 18.000 Menschen auf den Friedrichsplatz, die Zahl der Zaungäste ist da nicht inbegriffen.

Alexander Wild, Vorsitzender der City-Kaufleute, sprach gestern von einem echten Gewinn für die Innenstadt und sagte: „Es ist gut, dass der Friedrichsplatz genutzt wird. Das sind die Konzepte, die es braucht, um die Menschen wieder ins Zentrum zu bringen.“

Wild von den City-Kaufleuten hofft nun, dass es in Zukunft mehr Veranstaltungen auf dem Friedrichsplatz geben wird: „Die Menschen nehmen so auch wahr, wie sich die Innenstädte verändern.“

Sting-Konzert in Kassel: Das sagen die Besucher Fotostrecke ansehen