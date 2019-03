Vorwurf: Versuchter Mord - Nun geht es um haarige Beweise

Weil er einen Schmuckhändler im Februar 2018 vor dessen Haus in Bettenhausen in den Kopf geschossen und beraubt haben soll, muss sich ein 38-jähriger Armenier vor dem Kasseler Landgericht verantworten.

Dem Mann wird versuchter Mord aus Habgier in Tateinheit mit schwerem Raub vorgeworfen. Er soll den Schmuckhändler, der den Kopfschuss überlebte, Schmuck und Geld gestohlen haben. Ein Teil der Beute wurde in seinem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Norddeutschland gefunden. Mit ihm auf der Anklagebank sitzt eine 42-jährige Frau aus Kassel. Die Anklage wirft ihr vor, sie habe Teile der Beute von Kassel nach Norddeutschland bringen wollen. use

Tochter der Angeklagten sagte zu Bartwuchs aus

Der 53-jährige türkische Schmuckhändler aus Kassel ist sich ganz sicher, wer ihn am 9. Februar 2018 in Bettenhausen in den Kopf geschossen und ausgeraubt hat: Es soll sich um den 38-jährigen Armenier handeln, der sich derzeit wegen versuchten Mordes vor der sechsten Strafkammer des Landgerichts verantworten muss. Der Schmuckhändler, der in dem Verfahren als Nebenkläger auftritt, hatte ausgesagt, dass der Täter an dem besagten Abend einen Dreitagebart getragen habe.

Der Angeklagte bestreitet nicht nur die Tat, sondern auch, dass er am 9. Februar 2018 einen Bart gehabt hat. Um dies zu beweisen, wurde am Freitag auf Antrag der Verteidigung eine 19-Jährige aus Kassel in den Zeugenstand gerufen. Die Jugendliche ist die Tochter der 42-jährigen Frau, die sich neben dem Armenier auf der Anklagebank verantworten muss, weil sie Teile der Beute transportiert haben soll.

Die 19-Jährige erklärte, dass sie den Angeklagten „ungefähr“ Ende 2017 durch ihre Mutter kennengelernt habe. Er habe öfter bei ihnen in Kassel übernachtet. Und dann habe er sich immer mit Schaum rasiert. Sie habe den Freund der Mutter nie mit Bart gesehen. „Seine Haare waren immer kurz. Ich meine die Haare auf dem Kopf.“

Wann sie den 42-Jährigen zum letzten Mal in Kassel gesehen habe, wollte der Vorsitzende Richter Volker Mütze von der Zeugin wissen. Daran könne sie sich nicht erinnern, sagte sie. Zunächst jedenfalls. Auf Nachfrage der Verteidigung führte sie dann an, dass das wohl Ende Januar/Anfang Februar 2019 gewesen sei. Und da sei er rasiert gewesen. Mit Fotos, die angeblich am 9. Februar 2018 in der Wohnung der 19-Jährigen und ihrer Mutter aufgenommen worden sind, wollte die Verteidigung die These unterstreichen, dass der Angeklagte am Tattag rasiert war und deshalb nicht als Täter in Frage kommen könne.

Mittlerweile sitzt der Mann nicht nur mit Vollbart und im legeren Jogginganzug auf der Anklagebank, sondern trägt auch eine Sonnenbrille im Gerichtssaal. Er leide unter einer Lichtallergie, hatte sein Verteidiger erklärt. Von solch einem Leiden habe sie nichts gewusst, so die 19-Jährige. Auch nichts von anderen Gebrechen des Mannes.

Dessen Verteidigung behauptet nämlich, dass der 38-Jährige sich vor acht Jahren derart an der linken Hand verletzt hat, dass es gar nicht möglich sei, dass er damit das Opfer umgedreht habe, bevor er es in den Kopf geschossen haben soll. Die Verteidigung hat deshalb beantragt, ein Gutachten von einem Handchirurgen einzuholen.

Ob dem Antrag stattgegeben wird, verkündet das Gericht am 7. März. Dann wird der Prozess fortgesetzt.