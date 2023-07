Kostenlose Infoveranstaltung: Gesunde Mitarbeiter sind das größte Kapital

Von: André Kaminski

Zehn Jahre Balance Fitness- und Wellness-Club in Kassel

In Betrieben sollte die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter ebenso selbstverständlich sein wie die vermögenswirksamen Leistungen. „Betriebliche Gesundheitsförderung sollte Chefsache sein“, ist Jürgen Beute überzeugt.

Daher lädt der Geschäftsführende Gesellschafter des Balance Fitness- und Wellness-Club in Kassel alle Interessierten am Freitag, 7. Juli, ab 16 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Sinnvolle Gesundheitsvorsorge für Ihre Mitarbeiter“ ein. Als renommierter Gastredner konnte Dr. Dr. Homayun Gharavi (MD, PhD, PhD) gewonnen werden.

„Sie sind in Ihrem Unternehmen Ansprechpartner für die Gesundheitsförderung Ihres Personals? Dann ist diese Info-Veranstaltung genau das Richtige für Sie!“, sagt Beute und führt aus: „Regelmäßiges Training verbessert die körperliche Fitness und reduziert das Risiko chronischer Erkrankungen. Überdies senkt regelmäßige Bewegung das Stresslevel und steigert das Wohlbefinden. Kurzum: Wer regelmäßig trainiert, ist produktiver, kreativer und belastbarer, was auch im Interesse jedes Arbeitgebers ist, denn gesunde Mitarbeiter sind das größte Kapital einer Firma.“

Gerne kontaktieren Jürgen Beute und sein Team die Arbeitgeber und stellen die Vorteile der betrieblichen Gesundheitsförderung vor. Denn Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern jährlich 600 Euro an Gesundheitsförderung und zusätzlich 600 Euro an Sachbezügen ermöglichen. In Kassel ist aktuell nur das Balance dafür zertifiziert.

Neben der Zertifizierung verfügt der Balance Fitness- und Wellness-Club auch über langjährige Erfahrungen im Bereich des vom Arbeitgeber „gesponsorten“ Trainings: Seit nunmehr zehn Jahren steht Balance für einen ausbalancierten Lebensstil für Menschen jeden Alters. Hier wird das Versprechen höchster Qualität beim Training und der gezielten Prophylaxe aber auch bei Wellness und Beauty sowie den umfangreichen Kursangeboten seit einem Jahrzehnt gehalten. pee

Um eine Anmeldung zu der Info-Veranstaltung mit Dr. Dr. Homayun Gharavi wird unter beratung@balance-kassel.de gebeten.

Im Geburtstagssommer wartet das Balance mit einer Reihe von besonderen Veranstaltungen auf.

Näheres dazu unter: balance-kassel.de



Balance Fitness- und Wellness-Club Kassel

Damaschkestraße 10

34121 Kassel

Tel. 0561/890870

balance-kassel.de