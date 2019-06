Sie shoppen, wir bringen es

Das dez Einkaufszentrum Kassel hat ein Same Day Delivery-Konzept eingerichtet, die Kunden können ihre im Einkaufscenter gekauften Waren auf Wunsch nach Hause liefern lassen.

Die Einkäufe werden in dem Geschäft, in welchem sie die Waren erworben haben, durch die Firma ESENTO abgeholt und nach Hause geliefert.

Bequemer geht es nicht, shoppen, Verkaufspersonal ansprechen und die Einkäufe werden am gleichen Tag nach Hause geliefert. Nach Hause geliefert wird alles – vom Schreibblock, über Drogerieartikel, über Kleidung bis hin zu Büchern in einem Umkreis von 45 Kilometern. Damit können Kunden aus dem gesamten Landkreis Kassel und dem Schwalm-Eder-Kreis und anderen benachbarten Landkreisen von dem Lieferservice profitieren. Das Angebot ist kostenlos und nicht an einen Mindesteinkaufswert gebunden. Das Baunataler Logistikunternehmen Esento liefert die Waren noch am Kauftag aus. Täglich gibt es drei Abholtermine in den Geschäften. Übrigens, als Großmieter hat Media Markt hat einen eigenen Lieferservice. Kommen Sie ins dez und lassen Sie Ihre Einkäufe liefern.

Ein Service Ihres dez und unseres Logistik-Partners Esento

Informationen & Adresse:

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

dez Einkaufszentrum, Frankfurter Straße 225, 34134 Kassel

Telefon 0561 – 475960

www.dez.de

Jetzt Fan werden auf Facebook:

www.facebook.com/dezkassel

Wir haben für Sie geöffnet:

Montag: 09:30–20:00 Uhr

Dienstag: 09:30–20:00 Uhr

Mittwoch: 09:30–20:00 Uhr

Donnerstag: 09:30–20:00 Uhr

Freitag: 09:30–20:00 Uhr

Samstag: 09:30–20:00 Uhr

Außerordentliche Öffnungszeiten:

29. September: 12:00 – 18:00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag

5. Oktober: 09:30 – 23:30 Uhr Late Night Shopping

14. Dezember: 09:30 – 23:30 Uhr Late Night Shopping

24. Dezember: 09:30 – 14:00 Uhr Heiligabend

31. Dezember: 09:30 – 14:00 Uhr Silvester

Shops, Gastrobetriebe und Services mit abweichenden Öffnungszeiten:

REWE Center:

Mo. – Sa. 08:00 – 21:00 Uhr

Einhorn Apotheke im dez:

Mo. – Sa. 09:00 – 20:00 Uhr

Fasson Textilpflege:

Mo. – Sa. 08:00 – 20:00 Uhr

Kasseler Sparkasse:

Mo. 09:00 – 17:00 Uhr

Di. 09:00 – 18:00 Uhr

Mi. 09:00 – 17:00 Uhr

Do. 09:00 – 18:00 Uhr

Fr. 09:00 – 17:00 Uhr

Hier befindet sich das dez Einkaufszentrum: