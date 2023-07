Krankenstand in Pflege steigt auch in Kassel

Kassel

+ © Sina Schuldt/dpa Der Krankenstand bei Hessens Altenpflegekräften ist so hoch wie nie zuvor. © Sina Schuldt/dpa

Der Krankenstand in der Altenpflege nimmt zu. Das liegt unter anderem an den immer höher werdenden Anforderungen an die Einrichtungen.

Kassel – Der Krankenstand bei Hessens Altenpflegekräften ist so hoch wie nie zuvor. Im Jahr 2022 waren die Beschäftigten länger als alle anderen Berufsgruppen krankgeschrieben (im Durchschnitt 38 Tage). Das zeigt eine Auswertung des Barmer-Gesundheitsreports. Auch in Kassel melden die Träger der Altenhilfe hohe Fehlzeiten unter ihren Mitarbeitenden.

„Die Corona-Zeit hat hohe Anforderungen mit sich gebracht“, sagt Sigrid Wieder von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Nordhessen. Außerdem verstärke der in der Pflege bestehende Personalmangel die hohe Arbeitsbelastung noch. Auch in den Awo-Pflegeeinrichtungen sei deshalb der allgemeine Trend gestiegener Fehlzeiten zu beobachten. Ähnlich ist die Situation in den Einrichtungen der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen.

„Die Ausfallzeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind zudem anders verteilt: Seit Corona fallen mehr Leute gleichzeitig aus“, sagt Christiane Gahr. Die Krankheitsfälle betreffen dann überproportional bestimmte Teams. Den Personalausfall aufzufangen, sei deshalb schwieriger.

55- bis 69-Jährigen am meisten betroffen Aus dem Gesundheitsreport der Barmer-Krankenkasse geht hervor, dass im vergangenen Jahr Muskel-Skelett-Erkrankungen ursächlich für die meisten Fehltage in Hessens Altenpflege waren (9,2 Tage). Psychische Erkrankungen (7,8 Tage) und Atemwegserkrankungen (6 Tage) folgen darauf als zweit- und dritthäufigste Ursache. Am meisten betroffen sind Beschäftigte aus der Altersgruppe der 55- bis 69-Jährigen.

Doch der hohe Krankenstand betrifft nicht nur die stationäre Altenpflege. Auch ambulante Teams haben damit zu kämpfen. So verzeichnen die Diakoniestationen der Evangelischen Kirche in Kassel aktuell etwa Krankenraten von bis zu 25 Prozent. „Die Arbeitsbelastung steigt für diejenigen, die die erkrankten Kolleginnen und Kollegen vertreten. Außerdem ist unsere Belegschaft älter geworden“, sagt Heike Schaaf.

Ältere Mitarbeitende seien zwar nicht häufiger krank, dafür aber länger. „Berufsbedingt sind zum Beispiel orthopädische oder muskuläre Erkrankungen die Auslöser für die Ausfälle“, so die Pressesprecherin. Das bestätigt auch der Barmer-Gesundheitsreport. Muskel-Skelett-Erkrankungen, die meist in der Form von Rückenleiden auftreten, seien Ursache für die meisten Fehltage in Hessens Altenpflege.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt mache es schwer, Personal zu rekrutieren. Auch steige der Erwartungsdruck der Kundinnen und Kunden – somit nehmen die Anforderungen an das Personal weiter zu. Sigrid Wieder von der Awo ist sicher: „Eine verbesserte Personalausstattung würde auch die Arbeitsbedingungen verbessern.“

Und Heike Schaaf von den Diakoniestationen sagt: „Um die angespannte Personalsituation in der Pflege zu entschärfen, wünschen wir uns, dass es Menschen mit Migrationshintergrund erleichtert wird, in Pflegeberufen Fuß zu fassen.“