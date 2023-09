„Krankheit kann jeden treffen“: Polio-Botschafter Bashar Asfour zu Besuch in Kassel

Von: Hannah Köllen

Bashar Asfour setzt sich als Polio-Beauftragter weltweit gegen Kinderlähmung ein. Am heutigen Samstag ist er zu Besuch in Kassel.

Kassel – Kinderlähmung gilt als beinahe vollständig ausgerottet. Doch auch heutzutage erkranken immer noch Menschen an der hochansteckenden Infektionskrankheit. Polio, wie das Virus auch genannt wird, befällt hauptsächlich Kinder. Bashar Asfour vom Rotary Club Tiflis ist „End Polio Now“-Botschafter und aktuell auf Charity-Tour durch Europa. Am heutigen Samstag (9. September) wird er auch in Kassel Halt machen.

Polio-Botschafter zu Besuch in Kassel

Im Rahmen seiner „End Polio Now“-Tour wird Bashar Asfour am Samstag, 9. September, zu Besuch in Kassel sein. Um 11 Uhr wird er an einem Info-Stand zum Thema Polio am Opernplatz vom Rotary Club des Distrikts 1820 empfangen. Um 14 Uhr gibt es ein Treffen im VR-Bank-Carré an der Rudolf-Schwander-Str. 3. Dort wird Asfour von Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller begrüßt. Das Treffen ist öffentlich, teilt der Rotary Club mit. Die Tour endet mit einer Teilnahme Bashar Asfours an der zentralen Welt-Polio-Tag-Veranstaltung der deutschsprachigen Länder in Chemnitz am 21. und 22. Oktober 2023. (hko)