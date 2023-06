Weil die Bahn neu baut: Kasseler Kreativzentrum steht vor dem Aus

Von: Matthias Lohr

Hier arbeiten knapp 80 Menschen: Sebastian Fleiter betreibt die Kreativschmiede Nachrichtenmeisterei am Kulturbahnhof, deren Zukunft ungewiss ist. © Matthias Lohr

In der Nachrichtenmeisterei am Kasseler Kulturbahnhof arbeiten 80 Kreative. Nun steht das Zentrum vor dem Aus. Die Bahn hat den Mietvertrag auslaufen lassen. Darum schaltet sich die Politik ein.

Kassel – Es könnte sein, dass es den Ort, den Sebastian Fleiter vor 20 Jahren geschaffen hat, bald nicht mehr gibt. 2003 gründete der Unternehmer auf der Südseite des Kulturbahnhofs die Kreativschmiede Nachrichtenmeisterei. Seither kommen hier Kreative „aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, reden zwischendurch in der Küche über die Probleme der Welt und lösen vielleicht auch manche davon“, wie Fleiter das ungewöhnliche Konzept beschreibt.

Sein größtes Problem ist, dass die Bahn den Mietvertrag, der immer nur um drei bis vier Jahre verlängert wurde, auslaufen lässt. Ende des Jahres müssen sich 19 Mietparteien mit etwa 80 Menschen ein neues Zuhause suchen – von der Firma Autarcon, die Wasseraufbereitungsanlagen von Ägypten bis Nepal entwickelt, über den Verein Klangkeller, der Jugend- und Kulturarbeit macht, bis zur Film- und Fernsehproduktionsfirma Jojo TV.

Grund für das Aus ist eine moderne Betriebssteuerzentrale, die die Bahn am Hauptbahnhof plant – etwas weiter westlich von der Nachrichtenmeisterei. Durch die Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik werden die bestehenden Stellwerke abgelöst, wie eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Die alte Fahrzeughalle soll modernisiert werden, dazu kommt ein neues Gebäude. So entsteht laut der Sprecherin „ein neuer, zentraler Stützpunkt mit positiven Effekten für die Instandhaltung des regionalen Schienennetzes“. Instandhaltungsfahrzeuge müssen damit in Zukunft nicht mehr in Hannover oder Nürnberg gewartet werden, sondern in Kassel. So sollen unter anderem die Ausfallzeiten verkürzt werden.

Sebastian Fleiter findet das Projekt gut, da es den Hauptbahnhof aufwerten wird und Arbeitsplätze schafft. Nur fragt er sich, warum deshalb seine Nachrichtenmeisterei auf 2400 Quadratmetern am Ende sein soll. Laut der Bahn-Sprecherin werden deren Gebäude „leider zwingend für die Standortentwicklung benötigt“. Zudem braucht das Staatsunternehmen für sein Projekt die ehemalige Turnhalle neben der Nachrichtenmeisterei, die Fleiter 2019 vom Bundeseisenbahnvermögen gekauft hat. Darin befindet sich heute eine Lasertag-Arena als Anker-Mieter, mit dem die günstigeren Mieten für die Kulturschaffenden refinanziert werden.

Die Bahn will die Halle kaufen, doch Fleiter hat ein Angebot abgelehnt. Stattdessen hat er einen Tausch vorgeschlagen: Die Bahn bekommt die Halle und er die Gebäude der Nachrichtenmeisterei. So könnte die Bahn ihren Standort modernisieren, und die Kreativen hätten weiterhin ihr Zuhause. Darauf ging die Bahn nicht ein. Die Bahn-Sprecherin versichert, dass „wir mit Hochdruck daran arbeiten, für alle Beteiligten eine möglichst gute, konstruktive Lösung zu finden“. Man suche etwa geeignete Alternativen für die Mieter.

Mittlerweile hat sich auch die Stadt eingeschaltet. Stadtbaurat Christof Nolda sagt, man werde „an den weiteren Verhandlungen beteiligt sein“ und zugleich bei der Suche nach alternativen Standorten unterstützen. Für den Grünen-Politiker ist die Nachrichtenmeisterei „seit vielen Jahren ein gutes Beispiel, dass durch große Eigeninitiative Räume für Kreative und Kreativwirtschaft kooperativ und erfolgreich betrieben werden können“.

Bereits besiegelt ist das Aus für den Club Franz Ulrich. Der Laden in der ehemaligen Gesteinsprüfestelle gegenüber der Nachrichtenmeisterei ist seit knapp zwei Jahren eine feine Adresse für Indie-Musik. Der Mietvertrag läuft am 30. September aus. Derzeit suche man nach einer neuen Unterkunft, sagt Mitbetreiber Dirk Lieschke. Eine Online-Petition für den „Erhalt des Franz Ulrichs und des Klangkeller“ haben fast 1900 Menschen unterschrieben.

Auch Fleiter gibt die Hoffnung nicht auf. Schon 2011 wollte er die Nachrichtenmeisterei kaufen. Es gab Pläne, das seit Jahren von der Bahn nur provisorisch instandgesetzte Gebäude mit erneuerbaren Energien auszustatten. Der Kauf scheiterte. Ende des dritten Quartals brauche man nun Gewissheit, ob und wie es weitergehen kann, sagt Fleiter: „An keinem anderen Ort wäre die Nachrichtenmeisterei so machbar wie hier.“ (Matthias Lohr)