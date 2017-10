Ärztin für Wohnanlage Lossestern in Kaufungen gefunden

Apotheke fehlt noch

Die Wohnanlage Lossestern in Kaufungen mit 29 seniorengerechten Wohnungen liegt an der Leipzigerstraße.

Kaufungen. Ende des Jahres sollen sie bezogen werden: Die Wohnungen der seniorengerechten Wohnanlage Lossestern an der Leipziger Straße in Kaufungen. 25 der 27 Eigentumswohnungen sind bereits vermarktet und auch ein Arzt, der sich dort niederlassen will, hat sich mittlerweile gefunden.