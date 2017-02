Ahnatal: Einbrecher erbeuten Schmuck und Sparschwein

Ahnatal. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienreihenhaus an der Bruchstraße im Ahnataler Ortsteil Heckershausen geben können.

Laut Polizei schlugen der oder die Täter am Montag zwischen 17 und 18.40 Uhr zu und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Der Einbruch ereignete sich während die Bewohner nicht im Haus waren. Der oder die Täter versuchten zunächst mehrere Fenster der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie ein Loch in eine Fensterscheibe und legten den Fenstergriff um. Anschließend drangen sie in die Wohnung ein und durchsuchten sämtliche Räume. Mit einem Sparschwein und Schmuck in noch unbekannter Höhe verließen die Einbrecher das Haus in unbekannte Richtung.

Zeugen gesucht

Die Kripo Kassel bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel. 05 61/91 00 beim Polizeipräsidium in Kassel zu melden.

