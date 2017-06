Fahrerflucht auf Parkplatz in Ahnatal

Amira El Ahl

Jahrgang 1976. Bei der HNA von 2002 bis Ende 2005. Von 2006 bis 2008 Auslandskorrespondentin des SPIEGEL in Kairo. Von 2008 bis 2016 freie Korrespondentin in Kairo. Seit Juni 2017 Redakteurin in der Lokalredaktion Kreis Kassel. Als Kasselanerin glücklich, zurück in der nordhessischen Heimat zu sein.

aea@hna.de

