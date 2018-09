Gerät auf Spielplatz Casselbreite in Ahnatal wurde abgebaut – Ersatz kommt

Die Seilbahn ist weg

+ © Alia Shuhaiber Derzeit etwas trostlos: Auf dem Spielplatz Casselbreite in Heckershausen wurde Ende August eine große Spiel-Kombination mit Seilbahn und Doppelschaukel abgebaut, weil der Tüv Mängel entdeckt hatte. Bald sollen hier neue Spielgeräte stehen. © Alia Shuhaiber

Ahnatal. Das Holz ist arg in die Jahre gekommen. Am Dach des Sandkastens klaffen Lücken und man sieht, dass die Spielgeräte auf dem Spielplatz Casselbreite in Heckershausen ihre besten Jahre schon hinter sich haben.