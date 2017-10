Kritik an der Telekom: Nur Weimar surft schnell

Ahnatal. Am 16. Oktober schaltet die Telekom ihr neues Glasfasernetz in Ahnatal frei. Doch nicht alle haben etwas davon.

Etwa 1700 Haushalte in der Kommune können das Angebot nutzen und von den deutlich schnelleren Internetverbindungen profitieren. Möglich sind laut Telekom Bandbreiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Informationen zum neuen Netz der Telekom gab es jetzt bei einer Infoveranstaltung, zu der die Deutsche Telekom als Netzbetreiber und die Gemeinde Ahnatal eingeladen hatten. Thomas Peter, Regionalmanager der Telekom, erklärte den rund 30 Besuchern die neue Technik und stellte die Angebote der Telekom vor.

Unmut gab es bei einigen Besuchern, die aus Heckershausen zur Veranstaltung in den Weimarer Bürgersaal gekommen waren. Denn sowohl Heckershausen als auch der östliche Teil des Kammerbergs sind vom Glasfaser-Ausbau der Telekom ausgeschlossen. Hier müsse die Politik dringend handeln und für gleiche Bedingungen sorgen forderte ein Zuhörer. Bürgermeister Michael Aufenanger (CDU) machte deutlich, dass die Gemeinde keinen direkten Einfluss auf den Ausbau habe. Er hoffe aber, dass in den kommenden zwei Jahren etwas passiere, damit ganz Ahnatal mit schnellem Internet versorgt werden könne.

Zum Hintergrund: Im Zuge der im Jahr 2009 vom Land geförderten Breitbandinitiative hatte die Kasseler Firma ACO-connect bis 2012 für zahlreiche Ortsteile im Landkreis Kassel ein Breitbandnetz via Richtfunk aufgebaut, darunter auch für Heckershausen. Dieser Ausbau ist für sieben Jahre geschützt. Das heißt, in dieser Zeit können andere Wettbewerber ihr Netz in den betroffenen Regionen nicht ohne weiteres ausbauen. Im kommenden Jahr läuft der Schutz aus. Wie es dann weitergeht, das ist derzeit noch nicht geklärt. In der Vergangenheit wurde immer wieder Kritik laut, dass ACO mit seinen Richtfunkantennen bei den anvisierten Geschwindigkeiten von bis zu 100MBit/s nicht mithalten könne.

Welche Geschwindigkeit die Haushalte in Weimar künftig buchen können, ob 50 oder 100 MBit/s, das hängt laut Peter von der Entfernung zu den Verteilern ab, die zu Multifunktionshäuschen (MFG) umgebaut wurden. Je näher der Kunde am MFG wohnt, desto höher ist laut Telekom die Geschwindigkeit. Wie Peter betonte, kommt das schnelle Internet natürlich nicht von alleine ins Haus. Wer sich für das Angebot interessiert, kann die entsprechenden Anschlüsse buchen.